Глава компании Gazfight: хочется заниматься молодыми боксёрами

Глава промоутерской компании Gazfight Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, заявил о желании начать сотрудничество с молодыми отечественными боксёрами.

«У нас есть опыт работы в музыке с большим количеством артистов, которых мы представляли на большой сцене. Есть спортсмены, промоутеры и тренеры, с которыми мы работаем в эту сторону. Мы хотим задержаться надолго, разово это делать не имеет смысла просто. Хочется заниматься молодыми боксёрами. Вы не представляете, сколько в стране талантливых, гениальных, потенциально очень сильных спортсменов. Возможно, придётся потратить силы, чтобы взять юных боксёров и довести до уровня, но у нас есть время и желание», — сказал Баста на пресс-конференции перед дебютным турниром организации.

Турнир компании Gazfight состоится 21 апреля в БЦ «Химки». В главном бою сойдутся российские боксёры Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов, которые проведут отборочный бой за титул чемпиона мира WBC в категории Bridgerweight.

Ранее Баста заявил, что не стал бы организовывать бой Джигана с Александром Емельяненко.