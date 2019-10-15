Баста официально стал владельцем ФК СКА Ростов

Известный рэп-исполнитель Баста стал владельцем клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) СКА Ростов.

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу клуба. Музыкант покрыл долги клуба и вложил порядка 10 млн рублей личных средств. Также спонсорскую поддержку СКА окажут «РТ-Капитал» (дочерняя компания корпорации «Ростех») и правительство Ростовской области.

«Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба. Неизвестно, продолжил бы клуб своё существование в следующем сезоне. Мы изучили вопрос, начали активный поиск реальных спонсоров, нашли их. Теперь наша цель — перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных футболистов», — сказал Баста.

Ранее Баста рассказал, как зазывал Глушакова в СКА Ростов.