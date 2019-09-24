Баста рассказал, как зазывал Глушакова в «СКА-Ростов»

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Известный российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, предлагал экс-полузащитнику московского «Спартака» Денису Глушакову перейти в клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «СКА-Ростов».
Баста рассказал, как зазывал Глушакова в «СКА-Ростов»
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

«Мы зашли в клуб не просто как группа самодуров, которой дали финансовые возможности. Целая группа наших единомышленников занимается развитием клуба. Я Глушакову говорил: «Тебя ждёт «СКА-Ростов». А он ответил: «Не дай бог, тьфу-тьфу». А потом: «Звони мне». То есть это всех интересует», — сказал Баста в интервью Sport24.

Василий Вакуленко является одним из спонсоров клуба ПФЛ «СКА-Ростов». Денис Глушаков летом перешёл из «Спартака» в грозненский «Ахмат» на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграет с «Енисеем» в 1/16 Кубка России по футболу.

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