«Зенит» сыграет с «Енисеем» в 1/16 Кубка России по футболу

Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка России по футболу.

В матчах, которые пройдут 25 и 26 сентября, встретятся:

«Енисей» — «Зенит»;

«Алания» — ЦСКА;

«Балтика» — «Локомотив»;

«Нижний Новгород» — «Краснодар»;

«Торпедо» — «Крылья Советов»;

«Чайка» — «Уфа»;

«Томь» — «Тамбов»;

«Шинник» — «Сочи»;

КАМАЗ — «Спартак»;

«Факел» — «Арсенал»;

«Чертаново» — «Оренбург»;

«СКА-Хабаровск» — «Ахмат»;

«Мордовия» — «Ростов»;

«Луч» — «Динамо»;

«Черноморец» — «Урал»;

«Химки» — «Рубин».

Отмечается, что все клубы, выступающие в Российской премьер-лиге, проведут матчи 1/16 финала на выезде.

Ранее сообщалось, что РФС попросил тренеров воздерживаться от оценок судейства.