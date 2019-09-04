«Зенит» сыграет с «Енисеем» в 1/16 Кубка России по футболу

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Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка России по футболу.
«Зенит» сыграет с «Енисеем» в 1/16 Кубка России по футболу
  • РИА Новости

В матчах, которые пройдут 25 и 26 сентября, встретятся:

«Енисей» — «Зенит»;
«Алания» — ЦСКА;
«Балтика» — «Локомотив»;
«Нижний Новгород» — «Краснодар»;
«Торпедо» — «Крылья Советов»;
«Чайка» — «Уфа»;
«Томь» — «Тамбов»;
«Шинник» — «Сочи»;
КАМАЗ — «Спартак»;
«Факел» — «Арсенал»;
«Чертаново» — «Оренбург»;
«СКА-Хабаровск» — «Ахмат»;
«Мордовия» — «Ростов»;
«Луч» — «Динамо»;
«Черноморец» — «Урал»;
«Химки» — «Рубин».

Отмечается, что все клубы, выступающие в Российской премьер-лиге, проведут матчи 1/16 финала на выезде.

Ранее сообщалось, что РФС попросил тренеров воздерживаться от оценок судейства.

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