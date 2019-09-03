РФС попросил тренеров воздерживаться от оценок судейства

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Руководитель службы по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников призвал тренеров воздержаться от публичной оценки работы арбитров.
РФС попросил тренеров воздерживаться от оценок судейства
  • РИА Новости

«Некоторые тренеры клубов дают оценки судейства, они бывают некорректными. Мы просим коллег воздерживаться от оценок. У нас это не запрещено, но давайте реагировать спокойнее, мы делаем одно дело», — приводит слова Мельникова ТАСС.

В стартовых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 судьи допустили несколько результативных ошибок, которые повлияли на результаты матчей, после чего глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил о готовности заменить опытных арбитров молодыми специалистами в случае повторения грубых ошибок.

Ранее Андрей Будогосский заявил, что журналисты снижают привлекательность судейской профессии.

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