РФС попросил тренеров воздерживаться от оценок судейства

Руководитель службы по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников призвал тренеров воздержаться от публичной оценки работы арбитров.

«Некоторые тренеры клубов дают оценки судейства, они бывают некорректными. Мы просим коллег воздерживаться от оценок. У нас это не запрещено, но давайте реагировать спокойнее, мы делаем одно дело», — приводит слова Мельникова ТАСС.

В стартовых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 судьи допустили несколько результативных ошибок, которые повлияли на результаты матчей, после чего глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил о готовности заменить опытных арбитров молодыми специалистами в случае повторения грубых ошибок.

Ранее Андрей Будогосский заявил, что журналисты снижают привлекательность судейской профессии.