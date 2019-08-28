Будогосский заявил, что журналисты снижают привлекательность судейской профессии

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Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский поделился мнением о причинах нехватки футбольных арбитров в стране.
Будогосский заявил, что журналисты снижают привлекательность судейской профессии
  • © Oliver Zimmermann
  • globallookpress.com

«Сегодня резко снижается интерес к судейству. Сужу об этом по количеству подаваемых заявлений в наш центр. Молодые люди не идут в арбитраж», — приводит слова Будогосского «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что, по его мнению, существует несколько основных причин такой тенденции.

«Порой оголтелые, разнузданные публикации прыщавых юнкоров от журналистики в ряде пожелтевших интернет-изданий, не зная предмет, выливают в сеть помои домыслов. Кому из молодых людей захочется оказаться на месте судьи даже в перспективе? Вторая причина — непривлекательность сегодня судейской профессии. Бывшие игроки не идут в судейство. За десятилетия мы выхолостили уважение к арбитру и его работе», — добавил экс-глава ДСИ РФС.

Он подчеркнул, что считает прессу виноватой в формировании в обществе негативного образа футбольных арбитров.

Ранее стало известно, сколько матчей РПЛ в туре будет обслуживаться VAR.

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