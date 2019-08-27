Стало известно сколько матчей РПЛ в туре будет обслуживаться VAR

Руководитель по проекту внедрения системы видеопомощи арбитрам Леонид Калошин рассказал о том, когда планируют увеличить количество матчей с использованием VAR.

«В первой части текущего сезона VAR будет применяться в двух матчах из восьми каждого тура Российской премьер-лиги. Более трёх станут доступны только в тот момент, когда полноценно заработает центр. Не надо спешить, будем переходить поэтапно. Потому что, если что-то пойдёт не так, мы можем остаться без матчей с VAR в целом», — заявил Калошин на пресс-конференции.

Ранее глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал эпизод со взятием ворот в матче седьмого тура Российской премьер-лиги «Ростов» — «Рубин».