Стало известно сколько матчей РПЛ в туре будет обслуживаться VAR

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Руководитель по проекту внедрения системы видеопомощи арбитрам Леонид Калошин рассказал о том, когда планируют увеличить количество матчей с использованием VAR.
Стало известно сколько матчей РПЛ в туре будет обслуживаться VAR
  • Reuters

«В первой части текущего сезона VAR будет применяться в двух матчах из восьми каждого тура Российской премьер-лиги. Более трёх станут доступны только в тот момент, когда полноценно заработает центр. Не надо спешить, будем переходить поэтапно. Потому что, если что-то пойдёт не так, мы можем остаться без матчей с VAR в целом», — заявил Калошин на пресс-конференции.

Ранее глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал эпизод со взятием ворот в матче седьмого тура Российской премьер-лиги «Ростов» — «Рубин».

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