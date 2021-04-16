«У Дениса будут шансы, если Саша выйдет пьяным»: Бикрёв о битве Джигана с Емельяненко, кулачных боях и проблеме допинга

Рэпер Джиган уверен, что способен взять верх над Александром Емельяненко в очном поединке. Однако чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрёв считает, что такое развитие событий возможно, только если Емельяненко вообще не будет готовиться и выйдет на бой пьяным. В интервью RT боец также ответил на вопрос, смогут ли кулачные бои достичь уровня популярности смешанных единоборств, поразмышлял о том, что бы изменил в первую очередь, окажись он главой Федерации ММА России, и высказался о перспективе работать в Государственной думе.

— Некоторое время назад вы опубликовали фотографию из зала, на которой были запечатлены рядом с рэпером Джиганом. Он сейчас регулярно посещает зал и всерьёз готовится к бою с Александром Емельяненко?

— Очень интересная история. Она зародилась ещё в тот период, когда Джиган оказался в реабилитационном центре в Майами. Тогда пошутил под одним из постов в Instagram по поводу их возможной битвы с Емельяненко: «Представьте, если в клетке сойдутся бухарик и кайфарик». В итоге эти слова оказались своего рода пророческими. Да, сейчас они с Сашей действительно хотят подраться. И Денис думает, что покажет какую-то старую школу. Но я в это не верю.

— Не верите, что схватка состоится? Или что Джиган сможет успешно выступить?

— Есть шансы, что она действительно будет организована, но не верю, что Денис сумеет что-то продемонстрировать. Безусловно, окружение его поддерживает. Однажды спросил его, как Оксана (Самойлова, жена Джигана. — RT) к этому относится. Он ответил: «Нормально, говорит: «Давай-давай». Но надо понимать, что эти люди немного оторваны от жизни и смотрят на это, как на возможность стать более медийными. Но что касается спортивной составляющей... В 18 лет человек закончил драться и ушёл на эстраду, а спустя почти 20 лет вспомнил, что является мастером спорта Украины по кикбоксингу.

— Намекаете, что шансов у Джигана нет?

— Они у Дениса будут, если Саша выйдет драться пьяным и напрочь забудет о подготовке. Их поединок мог бы стать интересным, если бы прошёл прямо сейчас. Если же они будут проводить сборы, то это пойдёт на пользу Емельяненко. Джиган за это время ничего не изобретёт, и будет то же самое, что и с Михаилом Кокляевым. Александр будет сам решать, когда всё закончить.

— Вы пытались объяснить это Денису? Сказать, чтобы не ввязывался, поберёг здоровье?

— Он уверен, что сможет победить. Правда, это основано скорее на впечатлении, что Емельяненко сейчас никакой, а не на трезвой оценке собственных возможностей.

— В данный момент Джиган также продвигает промоушен кулачных боёв Hardcore Fighting. Не предлагал вам выступить на одном из турниров?

— Да, разговоры были, но дальше это не пошло. Но я сам не вижу себя в этом. Посмотрите на них: бегают, обзывают друг друга «петушками», а потом говорят о чести и достоинстве. Если туда придут те, у кого есть эти качества, и станут вести себя подобающе, то будут непривлекательны для аудитории.

— На данный момент не совсем понятно, насколько популярным видом спорта могут стать кулачные бои. На ваш взгляд, у того же Bare Knuckle FC есть перспектива стать таким же глобальным явлением, как UFC?

— На мой взгляд, Bare Knuckle может догнать UFC только на ракете. Конечно, у кулачных боёв есть своя ниша, но я не знаю, благодаря чему они могут сравняться со смешанными единоборствами.

— В одном из интервью вы говорили, что после окончания карьеры видите себя главой Федерации ММА России. Вам действительно интересно это?

— Всю жизнь спортсменом ты не будешь, поэтому хотелось бы заниматься чем-то полезным. Думаю, что у меня достаточно опыта, есть собственное мнение по тем или иным вопросам — организации и проведению турниров, подготовке спортсменов. Что нужно убрать, как оптимизировать. Но я считаю, что нельзя с ходу занимать пост президента Федерации ММА России, нужно начинать с малого. Сначала заняться решением менее серьёзных задач, набраться опыта. И уже потом можно идти дальше.

— Что бы вы изменили в первую очередь?

— Я бы убрал разделение на профессионалов и любителей. Разрешил бы первым вновь принимать участие в турнирах по смешанным единоборствам, которые проводятся под эгидой Федерации, например в чемпионатах России. Раньше на подобных соревнованиях выступали Анатолий Малыхин, Салимгерей Расулов и многие другие. Это было дополнительной практикой для них самих, а также отличным опытом для молодёжи. Думаю, подобные меры помогли бы увеличить не только уровень конкуренции, но и ажиотаж вокруг соревнований. Организаторы смогли бы привлекать больше спонсоров.

Также было бы интересно поработать со сборной России по ММА — систематизировать подготовку, помочь выбрать оптимальные методики тренировок. С учётом имеющего опыта это было бы мне под силу.

— Одна из самых обсуждаемых тем в российских ММА — проблема допинга. На ваш взгляд, это решаемый вопрос?

— В ближайшие пару лет — нет. И на это есть сразу несколько причин. Главная в том, что допинг-тестирование — крайне дорогостоящая процедура. Если у UFC есть необходимые средства, чтобы заниматься этим, то у других нет. Возьмём тот же Bellator. Там этот процесс поставлен довольно сомнительно. Пробы берут нерегулярно и не у всех. В России многие бойцы получают за поединок около 50—100 тыс. рублей, а процедура стоит 200 тыс. рублей. Получается, что проверка на запрещённые препараты обойдётся дороже, чем сама схватка.

Также серьёзные ограничения накладывает и ситуация с РУСАДА. Насколько я знаю, Российское антидопинговое агентство лишено статуса соответствия и не может самостоятельно проводить тестирование.

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— После окончания карьеры многие спортсмены пробуют себя в политике и идут работать в Государственную думу. Вам такая перспектива интересна?

— На самом деле, мне интереснее быть ближе к народу: решать какие-то насущные вопросы, помогать людям жить лучше. Например, отремонтировать дорогу в районе, чтобы горожане обратили на это внимание и сказали: «Да, до Бикрёва такого не было. Сразу видно работу». Хотелось бы быть полезным и видеть плоды своих трудов, а не гнаться за рублём.

За свою жизнь повидал много примеров, когда люди занимали высокие посты и забывали о своих целях, обещаниях. Если сначала действительно хотели что-то изменить, то, оказавшись наверху, говорили: «И так сойдёт, держитесь там». Это довольно мерзко.

— Допустим, вы решили баллотироваться на ту или иную должность. Почему люди должны проголосовать именно за вас?

— Для этого необходимо работать в этом направлении на протяжении долгого времени. Делать так, чтобы народ знал о тебе. Для этого необязательно занимать какую-то должность. Социально активным можно быть и без этого. Например, я осуществляю тренерскую деятельность на протяжении 13 лет, родители доверяют мне своих детей. Это уже немало. Для них я должен быть примером и учителем: правильно вести себя, не выражаться, быть терпеливым по отношению к ученикам.

Возможно, я бы сделал акцент именно на этом. Попросил бы людям дать шанс, что я могу проявить себя не только в спорте, но и на другом поприще. Продемонстрировать, что если у меня пока и нет опыта в определённых вопросах, то есть чувство ответственности, добросовестность, умение доводить работу до конца.