Макгрегор сообщил, что подписал контракт на бой с Порье

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор сообщил о подписании соглашения на поединок с американцем Дастином Порье.
Макгрегор сообщил, что подписал контракт на бой с Порье
  • Reuters

«Я подписал соглашение о поединке сегодня утром. Я разорву этого засранца 10 июля. Mакгрегор вернулся в город грехов! Будет аншлаг!» — приводит слова Макгрегора журналист ESPN Ариэль Хельвани в своём Twitter.

Первый бой Макгрегора и Порье состоялся в 2014 году, в нём досрочную победу одержал ирландец. Второй поединок прошёл в январе 2020 года: Порье сумел взять реванш, нокаутировав Макгрегора.

Ранее Порье отреагировал на слова Макгрегора об отмене их третьего боя.

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