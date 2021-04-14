Макгрегор сообщил, что подписал контракт на бой с Порье

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор сообщил о подписании соглашения на поединок с американцем Дастином Порье.

«Я подписал соглашение о поединке сегодня утром. Я разорву этого засранца 10 июля. Mакгрегор вернулся в город грехов! Будет аншлаг!» — приводит слова Макгрегора журналист ESPN Ариэль Хельвани в своём Twitter.

Первый бой Макгрегора и Порье состоялся в 2014 году, в нём досрочную победу одержал ирландец. Второй поединок прошёл в январе 2020 года: Порье сумел взять реванш, нокаутировав Макгрегора.

Ранее Порье отреагировал на слова Макгрегора об отмене их третьего боя.