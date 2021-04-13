Немков рассказал о возможных соперниках Фёдора Емельяненко

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков, который состоит в команде Фёдора Емельяненко, рассказал о возможных соперниках 44-летнего бойца.

«Это были бы крутые бои. Я бы хотел, чтобы Фёдор подрался с Дос Сантосом, объективно он попроще Оверима. Чтобы Фёдор почувствовал Дос Сантоса, прошёл бой. Он давно не дрался всё-таки, ну а потом побил бы Оверима», — цитирует Немкова ТАСС.

Емельяненко за свою карьеру одержал 39 побед и потерпел шесть поражений в MMA. Также один его бой признан несостоявшимся.

Ранее глава Bellator рассказал, когда может состояться следующий бой Фёдора Емельяненко.