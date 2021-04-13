Немков рассказал о возможных соперниках Фёдора Емельяненко

Короткая ссылка
Чемпион Bellator в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков, который состоит в команде Фёдора Емельяненко, рассказал о возможных соперниках 44-летнего бойца.
Немков рассказал о возможных соперниках Фёдора Емельяненко
  • © Вадим Немков
  • vk.com

«Это были бы крутые бои. Я бы хотел, чтобы Фёдор подрался с Дос Сантосом, объективно он попроще Оверима. Чтобы Фёдор почувствовал Дос Сантоса, прошёл бой. Он давно не дрался всё-таки, ну а потом побил бы Оверима», — цитирует Немкова ТАСС. 

Емельяненко за свою карьеру одержал 39 побед и потерпел шесть поражений в MMA. Также один его бой признан несостоявшимся. 

Ранее глава Bellator рассказал, когда может состояться следующий бой Фёдора Емельяненко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить