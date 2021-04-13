Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Немков может подняться в категории

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков рассматривает возможность перехода в тяжёлую весовую категорию.

«Да, есть такие мысли. Всё чаще и чаще себя представляю в тяжёлом весе. В голове есть эти моменты. Всё тяжелее становится гонять вес. Если переходить в тяжи, то тоже буду держать диету», — цитирует Немкова ТАСС.

На счету Немкова 12 побед и два поражения в MMA. 18 апреля россиянин проведёт бой с американцем Филом Дэвисом в рамках четвертьфинала Гран-при Bellator.

Ранее Немков обошёл Петра Яна в сводном рейтинге российских бойцов ММА по версии RT.