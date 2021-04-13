Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Немков может подняться в категории

Короткая ссылка
Чемпион Bellator в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков рассматривает возможность перехода в тяжёлую весовую категорию.
Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Немков может подняться в категории
  • © Страница Вадима Немкова
  • Instagram

«Да, есть такие мысли. Всё чаще и чаще себя представляю в тяжёлом весе. В голове есть эти моменты. Всё тяжелее становится гонять вес. Если переходить в тяжи, то тоже буду держать диету», — цитирует Немкова ТАСС.

На счету Немкова 12 побед и два поражения в MMA. 18 апреля россиянин проведёт бой с американцем Филом Дэвисом в рамках четвертьфинала Гран-при Bellator.

Ранее Немков обошёл Петра Яна в сводном рейтинге российских бойцов ММА по версии RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить