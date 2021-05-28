Кичигин победил Сильверио на турнире ACA 123

Представитель Казахстана Георгий Кичигин одержал победу над бразильцем Элиасом Сильверио в со-главном поединке турнира по смешанным единоборствам ACA 123.

Бой продлился все три раунда. Судьи раздельным решением отдали победу Кичигину.

Для Кичигина эта победа стал 22-й в карьере при шести поражениях. Сильверио проиграл в седьмой раз при 16 победах и одной ничьей.

В других поединках основного карда турнира Александр Матмуратов победил Алексея Полпудникова раздельным решением судей, Артур Астахов во втором раунде нокаутировал Илью Щеглова, а Арен Акопян победил Руана Перейру де Лиму удушающим приёмом в первом раунде.

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