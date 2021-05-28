Кичигин победил Сильверио на турнире ACA 123

Короткая ссылка
Представитель Казахстана Георгий Кичигин одержал победу над бразильцем Элиасом Сильверио в со-главном поединке турнира по смешанным единоборствам ACA 123.
Кичигин победил Сильверио на турнире ACA 123

Бой продлился все три раунда. Судьи раздельным решением отдали победу Кичигину.

Для Кичигина эта победа стал 22-й в карьере при шести поражениях. Сильверио проиграл в седьмой раз при 16 победах и одной ничьей.

В других поединках основного карда турнира Александр Матмуратов победил Алексея Полпудникова раздельным решением судей, Артур Астахов во втором раунде нокаутировал Илью Щеглова, а Арен Акопян победил Руана Перейру де Лиму удушающим приёмом в первом раунде.

Ранее сообщалось, что Анатолий Малыхин поделился ожиданиями от чемпионата России по ММА 2021 года в Кемерове.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить