В Кемерове состоялось открытие чемпионата России по ММА 2021 года

В СРК «Арена» в Кемерове стартовал чемпионат России по смешанным единоборствам 2021 года.

Торжественное открытие чемпионата России по ММА 2021 года состоялось в СРК «Арена». Первенство страны, приуроченное к 300-летию Кузбасса, стартовало в Кемерове 4 июня.

Участие в открытии соревнований приняли глава Союза ММА России Радмир Габдуллин, губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв, президент Международной федерации ММА (IMMAF) Керет Браун, министр физической культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус и другие.

Ранее сообщалось, что знаменитый российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко станет гостем чемпионата России среди мужчин и женщин по ММА.