В Кемерове состоялось открытие чемпионата России по ММА 2021 года
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Торжественное открытие чемпионата России по ММА 2021 года состоялось в СРК «Арена». Первенство страны, приуроченное к 300-летию Кузбасса, стартовало в Кемерове 4 июня.
Участие в открытии соревнований приняли глава Союза ММА России Радмир Габдуллин, губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв, президент Международной федерации ММА (IMMAF) Керет Браун, министр физической культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус и другие.
Ранее сообщалось, что знаменитый российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко станет гостем чемпионата России среди мужчин и женщин по ММА.