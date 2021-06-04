В Кемерове состоялось открытие чемпионата России по ММА 2021 года

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В СРК «Арена» в Кемерове стартовал чемпионат России по смешанным единоборствам 2021 года.
В Кемерове состоялось открытие чемпионата России по ММА 2021 года
  • © сайт Союза ММА России

Торжественное открытие чемпионата России по ММА 2021 года состоялось в СРК «Арена». Первенство страны, приуроченное к 300-летию Кузбасса, стартовало в Кемерове 4 июня. 

Участие в открытии соревнований приняли глава Союза ММА России Радмир Габдуллин, губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв, президент Международной федерации ММА (IMMAF) Керет Браун, министр физической культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус и другие. 

Ранее сообщалось, что знаменитый российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко станет гостем чемпионата России среди мужчин и женщин по ММА.

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