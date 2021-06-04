Габдуллин исключил выступление профессионалов на ЧР по ММА
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«Это исключено. Такие спортсмены могут принять участие в мастерских, всероссийских чемпионатах. Но национальные соревнования проходят в соответствии с регламентом IMMAF, который согласован с Международным олимпийским комитетом. Тем не менее тому же Бикрёву стоит сто раз подумать, прежде чем приезжать на подобные турниры. Отбор жесточайший», — сказал Габдуллин.
Ранее Габдуллин заверил, что российские бойцы будут выступать под своим флагом на ЧМ-2021 по ММА.