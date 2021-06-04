Габдуллин исключил выступление профессионалов на ЧР по ММА

Глава Союза смешанных единоборств (ММА) России Радмир Габдуллин прокомментировал недовольство действующего чемпиона AMC Fight Nights Дмитрия Бикрёва тем фактом, что профессионалам запрещено выступать на чемпионатах России по ММА, а также ответил на вопрос о том, не планирует ли Союз ММА пересмотреть данное решение.

«Это исключено. Такие спортсмены могут принять участие в мастерских, всероссийских чемпионатах. Но национальные соревнования проходят в соответствии с регламентом IMMAF, который согласован с Международным олимпийским комитетом. Тем не менее тому же Бикрёву стоит сто раз подумать, прежде чем приезжать на подобные турниры. Отбор жесточайший», — сказал Габдуллин.

Ранее Габдуллин заверил, что российские бойцы будут выступать под своим флагом на ЧМ-2021 по ММА.