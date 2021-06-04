Габдуллин исключил выступление профессионалов на ЧР по ММА

Короткая ссылка
Глава Союза смешанных единоборств (ММА) России Радмир Габдуллин прокомментировал недовольство действующего чемпиона AMC Fight Nights Дмитрия Бикрёва тем фактом, что профессионалам запрещено выступать на чемпионатах России по ММА, а также ответил на вопрос о том, не планирует ли Союз ММА пересмотреть данное решение.
Габдуллин исключил выступление профессионалов на ЧР по ММА
  • © Союз ММА России

«Это исключено. Такие спортсмены могут принять участие в мастерских, всероссийских чемпионатах. Но национальные соревнования проходят в соответствии с регламентом IMMAF, который согласован с Международным олимпийским комитетом. Тем не менее тому же Бикрёву стоит сто раз подумать, прежде чем приезжать на подобные турниры. Отбор жесточайший», — сказал Габдуллин.

Ранее Габдуллин заверил, что российские бойцы будут выступать под своим флагом на ЧМ-2021 по ММА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить