Габдуллин заверил, что российские бойцы будут выступать под своим флагом на ЧМ-2021 по ММА
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«Российские бойцы выступали под своим флагом на чемпионатах мира в 2018 и 2019 годах. В 2021-м ситуация не изменится. В этом плане у нас нет абсолютно никаких проблем. ММА не ограничены этими глупыми и необдуманными решениями. Атлеты должны представлять свои страны, в их честь должен звучать гимн их страны. Смешивать спорт и политику нельзя. Смешанные единоборства абсолютно обособлены от любых политических игр. Мы всегда находим компромисс, общий язык для переговоров. Мистер Керет Браун и вся его команда в IMMAF делают всё возможное, чтобы наш вид спорта развивался в данной конкретной плоскости», — сказал Габдуллин.
В связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на протяжении двух лет отечественные спортсмены не смогут выступать под своим флагом на крупных международных соревнованиях.
Ранее стали известны место и даты проведения чемпионата мира по ММА 2021 года.