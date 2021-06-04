Габдуллин заверил, что российские бойцы будут выступать под своим флагом на ЧМ-2021 по ММА

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Глава Союза смешанных единоборств (ММА) России Радмир Габдуллин ответил на вопрос, смогут ли российские спортсмены выступать под своим флагом на грядущем первенстве планеты по ММА.
Габдуллин заверил, что российские бойцы будут выступать под своим флагом на ЧМ-2021 по ММА
  • © Пресс-служба Союза ММА России

«Российские бойцы выступали под своим флагом на чемпионатах мира в 2018 и 2019 годах. В 2021-м ситуация не изменится. В этом плане у нас нет абсолютно никаких проблем. ММА не ограничены этими глупыми и необдуманными решениями. Атлеты должны представлять свои страны, в их честь должен звучать гимн их страны. Смешивать спорт и политику нельзя. Смешанные единоборства абсолютно обособлены от любых политических игр. Мы всегда находим компромисс, общий язык для переговоров. Мистер Керет Браун и вся его команда в IMMAF делают всё возможное, чтобы наш вид спорта развивался в данной конкретной плоскости», — сказал Габдуллин.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на протяжении двух лет отечественные спортсмены не смогут выступать под своим флагом на крупных международных соревнованиях. 

Ранее стали известны место и даты проведения чемпионата мира по ММА 2021 года.

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