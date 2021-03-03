Стали известны место и даты проведения чемпионата мира по ММА 2021 года

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин рассказал, где и когда пройдёт чемпионат мира 2021 года по смешанным единоборствам.

«Чемпионат мира по ММА 2021 года пройдёт с 27 ноября по 5 декабря в Нур-Султане», — приводит слова Габдуллина пресс-служба Союза ММА России.

Он также отметил, что в это же время в Казахстане состоится молодёжное первенство мира. По его словам, в начале марта начнётся отборочный цикл на чемпионат России, по итогам которого уже будет сформирована национальная команда для ЧМ.

«Очень важно, что в этом году уже на некоторых чемпионатах округов начнётся отбор в женскую сборную. Как показали результаты последнего чемпионата мира в 2019 году, россиянки ещё уступают спортсменкам из Европы в некоторых весовых категориях. Но мы провели только один чемпионат России с участием женщин. Уверен, женское ММА будет развиваться, россиянки составят достойную конкуренцию на чемпионате мира в Казахстане», — добавил Габдуллин.

Ранее сообщалось, что бразилец Диего Брандао встретится с россиянином Салманом Жамалдаевым в бою на турнире АСА 120.