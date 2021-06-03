«Могла бы сняться в купальнике, но без эротики»: боец Макарова о провокационных фото, феминизме и кулачных боях

Не нужно задевать или недооценивать женщину только потому, что она женщина. Об этом в интервью RT заявила боец Bare Knuckle FC Екатерина Макарова. При этом спортсменка призналась, что не считает себя феминисткой, и ответила, как относится к решению некоторых представительниц боевых искусств публиковать свои интимные фотографии. Макарова также рассказала, как её мать отреагировала на решение выступать в кулачных боях, и предположила, смог бы Флойд Мейвезер — младший добиться успеха в боксе без перчаток.

— После подписания контракта с Bare Knuckle FC вы говорили, что, скорее всего, проведёте дебютный поединок в июне-июле. Появились какие-либо подробности?

— Пока нет. В Bare Knuckle ничего не говорят. Но в ближайшее время должна поступить информация. Всё же необходимо получить визу, другие необходимые документы.

— Насколько известно, для вас тактика на поединок особо не важна. Это говорит о том, что и имя оппонентки не имеет значения?

— Не совсем. Зная имя соперницы, ты можешь предполагать, как она будет работать в ринге, чего от неё ожидать. Я никогда не считала себя технарём. Во время схваток предпочитаю полагаться на инстинкты, дерусь практически на автомате.

— Существует ли у вас определённый дедлайн, по прошествии которого вы не согласитесь драться?

— Нет. Остановить меня могут разве что какие-либо организационные моменты. Всегда поддерживаю себя в тонусе, а сейчас уже нахожусь в процессе усиленной подготовки к поединку.

— За какой минимальный срок вам приходилось узнавать имя будущей соперницы?

— За неделю. Это произошло в преддверии моего дебютного боя в смешанных единоборствах (с Натальей Денисовой в августе 2014 года. — RT), так что отказываться от такой возможности было глупо. Тогда за неделю пришлось согнать семь килограммов, чтобы уложиться в лимит весовой категории. В итоге неплохо выступила и даже взяла верх.

В подобной ситуации оказалась и перед первым поединком по тайскому боксу — в декабре 2020 года. Предложение выступить поступило ровно за неделю. Я тогда только восстановилась после болезни, поэтому чувствовала себя не лучшим образом. Но всё равно старалась по максимуму подготовиться. К сожалению, проиграла (единогласным решением Веронике Прокофьевой. — RT).

— До перехода в кулачные бои вы выступали в ММА, но потом признавались, что совмещать эти два вида единоборств очень сложно. Почему в итоге выбрали более нишевый бокс на голых кулаках, а не смешанные единоборства?

— Не согласилась бы с тем, что кулачные бои — более нишевый спорт. На мой взгляд, это хорошо забытое старое. Ими сейчас интересуются очень многие, появляется множество новых промоушенов, крутых бойцов, проводятся зрелищные поединки. Думаю, бокс без перчаток может не только конкурировать с ММА, но и превосходить их в некоторых аспектах.

Сейчас кулачные бои активно раскручиваются. Лично я попробовала себя в этом и поняла, что это приносит мне особое удовольствие. Мне кажется, в этом виде спорта могу раскрыться ярче. При этом никогда не говорила, что завершаю выступления в ММА. Но сейчас у меня контракт с BKFC, а распыляться нет возможности.

— При всём уважении к кулачным боям, многие считают это спортом для тех, кто не преуспел в ММА. Согласны с такой формулировкой?

— Нет. Просто каждому своё. Допустим, человек здорово чувствует себя в боксе. Но если его попросить выступить по правилам ММА, то он, вероятнее всего, уступит. Здесь то же самое. Возможно, его неудачи в смешанных единоборствах обусловлены лишь тем, что этот вид спорта не до конца подходит ему. А в кулачных боях ему может быть гораздо комфортнее.

— На ваш взгляд, звёзды профессионального бокса смогли бы успешно выступать в кулачных боях?

— На моей памяти здесь чаще всего побеждали люди, не имевшие спортивных званий или разрядов. В то же время топ-бойцы, которые в перчатках показывали невероятные технику, тайминг, скорость и координацию, зачастую смотрелись хуже. Безусловно, не всегда всё происходило подобным образом. Но это лишь говорит о том, что заранее предсказать исход крайне сложно. Хреновый боксёр может выигрывать за счёт характера, кривой техники, делающей его неудобным для оппонента, а крутой спортсмен — терпеть поражения. В непредсказуемости одна из главных прелестей данного вида боевых искусств.

— Давайте представим, что Флойд Мейвезер, Сауль Альварес и Энтони Джошуа решили попробовать свои силы в кулачных боях. Кто из них смог бы добиться успеха?

— Мне кажется, Мейвезер смог бы побеждать за счёт опыта. Но, делая подобные прогнозы, необходимо учитывать силу воли спортсмена, то, как далеко он готов зайти.

— Давайте постараемся охарактеризовать самые популярные виды боевых искусств. Начнём с бокса.

— Всегда считала, что бокс — элитный вид, а обладатели званий мастеров спорта — сверхлюди. Очень сложный вид единоборств, высочайший уровень конкуренции.

— ММА?

— Прежде всего этот вид спорта сложен тем, что необходимо уметь совмещать многие стили. Битвы проходят как в стойке, так и в партере, поэтому важно как уметь использовать свои сильные стороны, так и противостоять талантам визави.

— Кулачные бои?

— На мой взгляд, здесь важнейшую роль играет характер. Схватки зачастую очень кровопролитные, есть риск получить тяжёлые травмы. Многие не готовы к этому.

— Можно ли сказать, что кулачные бои — спорт для отважных или безбашенных? Ведь риск нанести ущерб здоровью колоссальный.

— Лично я слышала мнение, что в боксе без перчаток опасность получить тяжёлые травмы гораздо ниже. Площадь попадания голым кулаком заметно меньше, чем в перчатке, вследствие чего уменьшаются и область поражения. Да, говорят, что есть риск сломать кисти, выбить пальцы. Но если думать об этом, то лучше вообще не заниматься единоборствами. Травму можно получить в любой момент.

— Некоторые бойцы признавались мне, что считают кулачные бои варварским спортом, и заявляли, что в этом случае всё может вновь свестись к гладиаторским битвам. Не согласны?

— Нет, думаю, до этого не дойдёт. У нас цивилизованное общество. Какой смысл умирать в ринге?

— Даже сейчас многие не принимают девушек-бойцов в боксе и ММА. Вам приходилось сталкиваться с подобным мнением болельщиков?

— Конечно. Но хочется отметить, что ситуация понемногу меняется. Когда девушки начинали выступать в смешанных единоборствах, им часто говорили: «Зачем вам это? Лучше идите боксировать». Со временем ММА набрали обороты, женские поединки стали привлекать огромное внимание, и люди привыкли к этому. В определённый момент то же самое произойдёт и с кулачными боями.

Лично мне всегда казалось странным, когда люди говорят: «Зачем тебе заниматься этим? В боксе без перчаток тебе сломают нос». Надо понимать, что девушка — не идиотка. Если она решает заниматься конкретным видом спорта, то понимает, что её там ждёт. Считаю такие заявления глупыми.

— Сколько серьёзных травм вы пережили за карьеру?

— Примечательно, что все самые тяжёлые повреждения я получила не во время выступлений в клетке или на ринге, а на тренировках — например, разрывы крестообразных связок и менисков на обоих коленях. Причём эти травмы случились одна за другой. Только восстановилась после травмы, обрадовалась — и тут же получила другую. Ещё обиднее, что это произошло не во время спарринга, а при банальной отработке уклона. Слышу щелчок и понимаю, что вновь порвала кресты.

Неоднократно были сотрясения разной степени тяжести, перелом носа, грыжи. Когда выходила на пик формы, случались растяжения связок, мышц. В это время ты не можешь бить этой конечностью, а заживает всё очень медленно.

— Говоря о негативе, боец UFC Яна Куницкая признавалась, что некоторые болельщики писали ей: «Ты что дерёшься? Иди борщ готовь!» Составьте список самых оригинальных советов, которые поступили вам от недоброжелателей?

— Если я приготовлю борщ, мне скажут: «Лучше дерись» (смеётся). Наверное, это моё самое нелюбимое блюдо. Поэтому какова вероятность, что я умею его готовить?

В целом все пожелания довольно обыденные: «Иди за плиту!», «Найди мужика!», «Роди детей!» Многие говорили: «Встретишь кого-нибудь, полюбишь и забудешь о своих боях». Но подобное я слышала лет десять назад. За это время ничего не изменилось.

— Сейчас в мире очень широко обсуждается тема равноправия полов. На ваш взгляд, участие девушек в подобных боях — очередной шаг на пути к этому?

— Не считаю, что это связано. Просто девушки получают возможность самостоятельно делать выбор, заниматься тем, что им нравится, развиваться. Никто не говорит о том, что женщины должны драться с мужчинами. Понятно, что если я вызову на бой мужика, то, скорее всего, проиграю. Поэтому девочки дерутся с девочками в своих весовых категориях.

— Как вы относитесь к движению за равноправие полов?

— Не считаю себя феминисткой. Скорее придерживаюсь традиционных взглядов. Есть определённые ситуации, в которых принятие решения — прерогатива мужчины. Единственное, считаю, не нужно задевать или недооценивать женщину только потому, что она женщина. Это глупо. Например, в нашей семье мужчина берёт на себя весомую часть ответственности. И это нормально.

— Наверняка особое внимание вы обращаете на мнение родных. Так, вы признавались, что сказали маме о выступлении в TopDog в день боя. Когда сообщили ей о контракте с Bare Knuckle, как она отреагировала?

— Я объяснила ей, что к чему. Мама ответила: «Вау, круто. Это на кулаках, да? Ну понятно». Перед первым моим выступлением в боксе без перчаток она довольно негативно реагировала, говорила: «Кать, тебе это не нужно». А перед вторым поединком была уже гораздо спокойнее. Сейчас она уже приняла это, смирилась. Естественно, ей тяжело смотреть на бои, но она понимает, что это мне нужно.

— За бои в TopDog вы получали не самые высокие гонорары. Наверняка мама говорила вам, что есть и менее опасные способы заработать такие деньги?

— Конечно, были подобные разговоры. Я пытаюсь вносить вклад в семейный бюджет. Мама говорит: «Не хочу брать твои деньги». Отвечаю ей, что меня же никто не заставляет этим заниматься, для меня это кайф.

— Существует ли какая-то работа или должность, ради которой вы бы оставили карьеру в единоборствах?

— Мне неоднократно предлагали очень хорошую работу в плане графика, заработка, обязанностей. Я ощущала бы себя очень комфортно. Но всё равно выбрала я спорт. Да, хотелось получить эти деньги, но также было понимание, что в этом случае буду заниматься не своим делом, тосковать по единоборствам.

— Вы пытались поставить себя на место матери и представить, что она чувствует, видя вас на ринге?

— Да. Но не могу сказать, что способна в точности понять, что именно она ощущает в эти моменты. Даже мне самой бывает сложно смотреть, как дерутся мои близкие. А что ощущает мать, наблюдая за битвой с участием её ребёнка, представить сложно. Возможно, поэтому у меня пока и нет детей. Не готова к подобному.

— Многие бойцы признаются, что не умеют ничего другого, поэтому продолжают заниматься единоборствами, даже если там дела идут не лучшим образом. В чём ваша мотивация и не было ли у вас желания бросить спорт?

— Конечно, такие мысли посещают регулярно. Тысячу раз говорила себе, что сегодня последний раз иду в зал. Потом приходила домой и думала: чем же мне ещё заниматься в этой жизни, если не боями? Примечательно, что по-настоящему ценить это я начинала в те моменты, когда не могла тренироваться. Осознавала, что если откажусь от этого в пользу нормальной жизни, то по прошествии лет буду жалеть.

Поэтому решила для себя, что, пока здоровье позволяет, надо пробовать. Неустанно, раз за разом — вплоть до того момента, когда не будет физической возможности заниматься этим. Тогда я буду знать, что сделала всё возможное.

— Представим, что здоровье перестало позволять вам драться. Что вы будете делать?

— Не хочу думать об этом. Когда у меня были серьёзные травмы, мне казалось, что жизнь кончилась. Читала, что после подобных повреждений некоторые люди не могут бегать. Но скажу по собственному опыту: даже в сложных ситуациях нужно продолжать работать. Организм сам всё компенсирует.

Через три года после операции на колене я пришла к врачу. Он сказал: «Ты в курсе, что у тебя нет связки?» Спрашиваю: «Как же я жила без неё, выступала на протяжении всего этого времени?» Он ответил, что её функции взяли на себя другие части организма. Одним словом, главное — не пасовать перед трудностями, а продолжать идти к своей цели.

— Одну из своих задач вы уже осуществили — подписали контракт с крупнейшим промоушеном по проведению боёв на голых кулаках. Какая следующая?

— Выиграть пояс. Если ты приходишь в организацию, то стремишься стать чемпионом.

— Что для вас важнее — возможность стать чемпионкой или зарабатывать большие деньги? Например, совсем недавно Дастин Порье отказался от боя за титул в лёгком весе в пользу денежного боя с Конором Макгрегором.

— Одно связано с другим. Сейчас для меня на первом месте стоит пояс, статус. Но надо понимать, что чемпион не может получать копеечные гонорары.

— В последнее время многие представительницы ММА и других единоборств открывают свои страницы в различных соцсетях, на которых делятся контентом весьма интимного содержания. Как вы к этому относитесь?

— Раньше я осуждала таких людей. Думала: как так можно? Сейчас отношусь спокойно. У каждого свой взгляд на жизнь, где гарантия, что я права, а другие — нет? Это их выбор. Они не видят в этом ничего плохого, хотя лично я считаю подобные фотографии слишком откровенными. Не готова сниматься в подобном стиле.

— Как сообщили в СМИ, за дебютный бой в Bare Knuckle FC Пейдж Ванзант заработала $400 тыс. — в десять раз больше, чем за последний бой в UFC. Но в то же время, именно в этот момент она стала зарабатывать, публикуя свои интимные фотографии. Не считаете, что немного не сходится?

— Мне всегда казалось, что подобные фотографии выкладывают, чтобы привлечь внимание к себе, тем самым увеличить свой достаток. А получается… Возможно, денег никогда не бывает много (смеётся)?

— Вы сказали, что не согласились бы фотографироваться в подобном виде. А если бы вам предложили миллион долларов?

— Я могла бы сняться в купальнике, но без элементов эротики. Думаю, я бы ощущала себя некомфортно.