«Горжусь парнями и этой командой»: что говорили после финала юниорского ЧМ по хоккею Россия — Канада

Перед российскими хоккеистами стоит снять шляпу, заявил главный тренер отечественной сборной Альберт Лещёв после поражения в финале ЮЧМ-2021 от Канады. В свою очередь, лучший снайпер и бомбардир турнира Матвей Мичков посетовал, что он вместе с партнёрами ехал в США не за серебром. По словам двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова, команда всё равно провела достойное первенство. Павел Буре отметил серьёзный прогресс юниорского хоккея в стране. А Борис Михайлов подчеркнул, что при должном старании нынешние звёзды коллектива способны вырасти в исполнителей высочайшего класса.

«Я снимаю перед ребятами шляпу, они проявили русский характер»

Сборная России ярко проявила себя на юниорском чемпионате мира — 2021. С одной стороны, в финале она потерпела обидное поражение от Канады — 3:5. С другой — на протяжении всего турнира провела немало запоминающихся матчей.

«Я снимаю перед ребятами шляпу, они проявили русский характер. Мы играли за страну, мне не стыдно за них. Не считаю, что канадцы перехватили инициативу. В какой-то момент мы потеряли концентрацию, это повлияло на счёт. Я доволен вратарём Сергеем Ивановым, к нему нет вопросов… Выскажусь по поводу Матвея Мичкова. Талантливый игрок, у него очень большое будущее. Он нелогичен, неординарен, но он — человек-гол», — приводит «Чемпионат» слова главного тренера команды Альберта Лещёва.

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По его словам, подобрать сборную на ЮЧМ-2021 было особенно непросто, поскольку в прошлом году никаких турниров по этому возрасту из-за пандемии коронавируса не проводилось, однако все в итоге «были как одна семья».

А вот сами хоккеисты остались собой недовольны. Так, главная звезда чемпионата Мичков, забросивший в США 12 шайб и ставший как лучшим снайпером турнира, так и его лучшим бомбардиром, отметил, что отечественная команда ехала на ЮЧМ только за победой.

«Серебро — не самый удачный результат. Собираемся забыть этот турнир и готовиться к следующим играм. Всё впереди, будем работать дальше и возьмём золото. Дай бог, чтобы всё получилось», — отметил 16-летний нападающий.

В свою очередь, другой российский форвард Никита Чибриков посетовал, что канадцы в финале реализовали свои моменты и подловили подопечных Лещёва на «микроошибках».

Подбодрил юных хоккеистов после обидного поражения и первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг.

«Второй год подряд мы выиграли серебро, спасибо за работу тренерскому штабу, всем парням, персоналу. Посмотрим картинку, проанализируем игру и сделаем выводы, чтобы выиграть на следующем турнире», — подчеркнул функционер.

Также Ротенберг сообщил, что в ближайшее время Лещёв присоединится к тренерскому штабу первой сборной России.

«Брагин, Лещёв, Титов, Шафранов — они будут работать со сборной. Конечно, нашей юниорской команде не хватило просмотровых турниров. И очень важным стало восстановление, всё-таки канадцы имели больше времени для отдыха перед финалом», — приводит слова Ротенберга «Чемпионат».

Президент ФХР Владислав Третьяк тоже поздравил отечественных юниоров с завоеванием медалей и назвал сборную «хорошей командой», которая в первом же матче турнира с США совершила запоминающийся камбэк.

«Этот турнир показал, что у этих ребят есть большой характер. У нас растёт хорошая молодёжь, но нападение сильнее, чем игроки обороны. Я просто наслаждался действием наших нападающих. У них не всё получалось, но они играли остроумно, грациозно. Я думаю, что нашей национальной команде надо брать пример, как они атаковали, как играли в большинстве», — приводит слова функционера Sport24.

Сам финальный матч с Канадой он назвал «венцом хоккея». Но, по мнению главы ФХР, у российских игроков «не хватило силёнок» после тяжелейшей встречи с Финляндией.

«Канадцы оказались удачливее. Мы провели достойный финал, поэтому поздравляю всех с серебром. Уже второй раз подряд. К сожалению, не добрались до золота, — добавил Третьяк.

«У нас есть всё, чтобы в последующие годы доминировать»

В большинстве своём поддержали команду и эксперты. Например, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отметил, что отечественные хоккеисты провели достойный турнир, несмотря на поражение от Канады в финале. Также он призвал не сравнивать Мичкова с Александром Овечкиным.

«У нас много есть примеров того, что с такого возраста, когда ребята подают надежды, до большого хоккея что-то происходит в жизни и не всегда удаётся довести их до этого качества. Но надеемся, парень талантливый, что он сумеет побить все рекорды наших знаменитых хоккеистов», — заявил Фетисов РБК.

А его партнёр по сборной СССР Александр Кожевников отметил серьёзный прогресс юниорского хоккея в России. Если раньше отечественная сборная по данному возрасту не могла даже выйти в финал, то на двух последних ЧМ взяла серебро.

«В целом команда Лещёва выглядела очень достойно. Видно, что наши юниоры за последние годы значительно прибавили. Даёт свои плоды программа системы подготовки «Красная машина». Через год сборной России будет по силам выиграть юниорское первенство планеты. Наша команда станет ещё сильнее», — предположил Кожевников.

Поддержал его чемпион мира Павел Буре. По его словам, после распада СССР в стране вынуждены были ждать появления талантов мирового уровня, а сейчас получили возможность «заниматься их развитием».

«У нас есть не только Мичков, но и большая группа очень сильных молодых игроков, которые по своему потенциалу способны вырасти в мировых звёзд. Программа работает, мы сравнялись по уровню с ведущими мировыми сборными, но должны ещё прибавить. У нас есть всё, чтобы в последующие годы доминировать, главное — не прекращать работать. Это касается и системы, и тренеров, и, конечно, хоккеистов», — цитирует Буре «Газета.ru».

Развил данную тему и бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев. Он считает, что подопечные Лещёва вполне заслужили подняться на высшую ступень пьедестала почёта по итогам чемпионата.

«Уровень подготовки наших юниоров заметно вырос за последние годы. Второй раз подряд они вышли в финал ЧМ. Пять лет назад о такой стабильности можно было только мечтать. Сейчас это уже реальность. Команда у нас молодая, перспективная. Многие ребята были на год младше других участников. Причём отметил бы не только юное дарование Мичкова, который для своих лет показывает очень зрелый хоккей. Игроков такого уровня у нас четыре-пять человек. То есть мы не просто ждём, когда появятся таланты, а ставим их производство на поток», — сказал Плющёв «Чемпионату».

Ещё один двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов также остался удовлетворён игрой сборной России на ЮЧМ-2021. По его мнению, команда достойно смотрелась в том числе в финальном матче, но Канада оказалась сильнее.

«На протяжении всего чемпионата отечественные хоккеисты выглядели достойно и сражались до последней минуты. Могу сказать лишь ободряющие слова в их адрес. При серьёзной работе они могут вырасти в перспективных и замечательных хоккеистов. Как я оцениваю работу Лещёва? Положительно. Разве второе место на ЧМ — не положительный результат? Тем более на дебютном турнире», — высказал мнение Михайлов.

А вот олимпийский чемпион Александр Пашков, напротив, нашёл повод для критики и призвал не перехваливать сборную за второе место.

«Проблемы есть, за это будет отвечать Лещёв. Вот пускай он их и ищет. Слабая игра Иванова? Я никогда не критикую вратарей. У него есть свои сильные и слабые стороны. Это надо обсуждать не в интернете. Серебро можно оценивать по-разному. Я, например, не считаю его достижением. Да я и не рассчитывал на золото, поскольку наша команда, несмотря на хороший состав, совершенно не имела опыта игры с канадцами. Поэтому победа в данной ситуации стала бы чудом», — подчеркнул Пашков.

В свою очередь, чемпион мира Андрей Николишин посетовал, что несмотря на серьёзный прогресс юниорского хоккея в стране, бороться с Канадой сборная России может, «только применяя сверхусилия».

«В мелочах канадцы быстрее, мощнее и сильнее. У нас очень много хороших талантливых ребят, но они в нападении. Оборона у нас, конечно, оставляет желать лучшего, при всём уважении к ребятам. Начало атаки очень медленное, отсюда и возникают проблемы. Мы не знаем, мы не обучены, как играть в стандартных ситуациях. Это проблема нашего детско-юношеского хоккея», — цитирует эксперта «Спорт-Экспресс».

Наконец, высоко оценил выступление юниорской сборной России известный комментатор Дмитрий Губерниев. Однако он также согласился с тем, что обыграть Канаду в финале было практически нереально.

«Ребята — огромные молодцы! У нас прекрасная команда со своими звёздочками и суперзвездой Мичковым. Сборная сыграла хорошо, временами уверенно и надёжно, но для победы в таких финалах нужно, чтобы многое сложилось. Хоккей должен быть близким к идеальному, должно сопутствовать везение в игре в большинстве и в равных составах. Команда сыграла хорошо, но не блестяще, и этого нам не хватило. Но это спорт, ребята — молодцы. Я горжусь парнями и этой командой, мы их ещё увидим на ЮЧМ и МЧМ», — приводит слова комментатора Sport24.