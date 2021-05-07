Пашков не считает достижением серебро сборной России по хоккею на ЮЧМ-2021

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал поражение сборной России от Канады в финале юниорского чемпионата мира по хоккею в США.
Пашков не считает достижением серебро сборной России по хоккею на ЮЧМ-2021
  • ©fhr.ru

По его мнению, у команды есть проблемы, за что должен отвечать главный тренер Альберт Лещёв.

«Серебро нашей сборной можно оценивать по-разному. Я, например, не считаю это достижением. Да я и не рассчитывал на золото, потому что команда, несмотря на хороший состав, совершенно не имела опыта с канадцами. Поэтому обыграть Канаду в этих условиях было бы чудом», — цитирует Пашкова «Чемпионат».

Россияне по ходу игры дважды вели, но в итоге уступили со счётом 3:5 и завоевали серебряные медали. Национальная команда последний раз выигрывала ЮЧМ в 2007 году.

Ранее капитан юниорской сборной России по хоккею объяснил поражение от Канады.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить