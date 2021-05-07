Пашков не считает достижением серебро сборной России по хоккею на ЮЧМ-2021

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал поражение сборной России от Канады в финале юниорского чемпионата мира по хоккею в США.

По его мнению, у команды есть проблемы, за что должен отвечать главный тренер Альберт Лещёв.

«Серебро нашей сборной можно оценивать по-разному. Я, например, не считаю это достижением. Да я и не рассчитывал на золото, потому что команда, несмотря на хороший состав, совершенно не имела опыта с канадцами. Поэтому обыграть Канаду в этих условиях было бы чудом», — цитирует Пашкова «Чемпионат».

Россияне по ходу игры дважды вели, но в итоге уступили со счётом 3:5 и завоевали серебряные медали. Национальная команда последний раз выигрывала ЮЧМ в 2007 году.

Ранее капитан юниорской сборной России по хоккею объяснил поражение от Канады.