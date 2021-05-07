Капитан юниорской сборной России по хоккею объяснил поражение от Канады

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Капитан юниорской сборной России по хоккею Никита Чибриков прокомментировал поражение от Канады в финале чемпионата мира 2021 года в США.
Капитан юниорской сборной России по хоккею объяснил поражение от Канады
  • ©fhr.ru

«Канадцы нашли свои моменты, реализовали их, сыграли на каких-то микроошибках, которые в таких матчах всё и решают. Не знаю на счёт усталости. Все выкладывались. Может быть, какие-то физические факторы и сыграли свою роль», — цитирует Чибрикова «Спорт-Экспресс».

Россияне по ходу игры дважды вели, но в итоге уступили со счётом 3:5 и завоевали серебряные медали. Национальная команда последний раз выигрывала ЮЧМ в 2007 году.

Ранее Вячеслав Фетисов похвалил юниорскую сборную России после поражения от Канады в финале ЧМ.

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