Капитан юниорской сборной России по хоккею объяснил поражение от Канады
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«Канадцы нашли свои моменты, реализовали их, сыграли на каких-то микроошибках, которые в таких матчах всё и решают. Не знаю на счёт усталости. Все выкладывались. Может быть, какие-то физические факторы и сыграли свою роль», — цитирует Чибрикова «Спорт-Экспресс».
Россияне по ходу игры дважды вели, но в итоге уступили со счётом 3:5 и завоевали серебряные медали. Национальная команда последний раз выигрывала ЮЧМ в 2007 году.
Ранее Вячеслав Фетисов похвалил юниорскую сборную России после поражения от Канады в финале ЧМ.