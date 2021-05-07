Фетисов похвалил юниорскую сборную России после поражения от Канады в финале ЧМ

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал поражение юниорской сборной России после поражения от Канады в финале чемпионата мира 2021 года в США.
Фетисов похвалил юниорскую сборную России после поражения от Канады в финале ЧМ
  • globallookpress.com

«Канадцы играли в своём обычном стиле. Во всех возрастах они начинают очень агрессивно. Мне наши ребята понравились. Они больше времени контролировали игру, не было таких провалов. Ребята сыграли дисциплинированно — всего одно удаление, которое, к сожалению, стоило нам гола. Статистика меня не удивила. Ребята нацелены на ворота. Немного поменялась история: раньше канадцы нас перебрасывали, а мы побеждали, сейчас же всё наоборот. Ребята всё равно молодцы, поздравляю их! Они мне очень понравились! Я рад, что не спал этой ночью», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Он также выразил мнение, что россиянам не удаётся победить на юниорских мировых первенствах из-за пробелов в подготовке. Кроме того, Фетисов подчеркнул, что молодым хоккеистам важно не потерять в качестве при переходе на взрослый уровень.

Россияне по ходу игры дважды вели, но в итоге уступили со счётом 3:5 и завоевали серебряные медали. Национальная команда последний раз выигрывала ЮЧМ в 2007 году.

Ранее в ФХР отреагировали на серебро россиян на юниорском ЧМ.

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