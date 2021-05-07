В ФХР отреагировали на серебро россиян на юниорском ЧМ

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Федерация хоккея России (ФХР) прокомментировала поражение российской юниорской сборной от Канады в финале чемпионата мира 2021 года в США.
В ФХР отреагировали на серебро россиян на юниорском ЧМ
  • ©fhr.ru

«Это была классная игра, вели, уступали, вернулись в игру в третьем, но победить не удалось. Душераздирающе, но парни провели невероятный турнир, спасибо им», — говорится в Twitter-аккаунте ФХР.

Россияне по ходу игры дважды вели, но в итоге уступили со счётом 3:5 и завоевали серебряные медали. Национальная команда последний раз выигрывала ЮЧМ в 2007 году.

Ранее тренер сборной Канады прокомментировал победу над Россией в финале ЮЧМ-2021.

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