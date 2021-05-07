Тренер сборной Канады прокомментировал победу над Россией в финале ЮЧМ-2021

Главный тренер юниорской сборной Канады по хоккею Дэйв Барр высказался о победе над Россией в финале чемпионата мира 2021 года в США.

По его словам, он понимал, что рано или поздно канадцы пропустят первыми, но при этом он не стал забивать своим игрокам голову плохими мыслями.

«В первом перерыве поговорили о том, что не надо менять свою игру, когда уступаешь в счёте. Такое может случиться, мы играем с сильным соперником, надо просто выходить и делать то, что должны, стараться вернуться в игру. В какой момент понял, что эта команда может взять золото? В первом матче — мы вели 2:0 у Швеции. Это хорошая команда, которая в итоге выиграла золото. В тот момент мы неудачно сыграли, сами создали себе проблему на ровном месте, но наш вратарь сделал великолепный сейв. Мы тогда сказали игрокам, что так играть не надо. Не знаю, был ли это ключевой момент, но ребята поняли, что не надо пытаться вымучивать что-то, чтобы создавать моменты», — приводит слова Барра «Чемпионат».

Россияне по ходу игры дважды вели, но в итоге уступили со счётом 3:5 и завоевали серебряные медали.

Ранее форвард национальной команды Матвей Мичков заявил, что сборная России ехала только за золотом на ЮЧМ-2021.