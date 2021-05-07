Мичков: сборная России ехала только за золотом на ЮЧМ-2021

Нападающий юниорской сборной России по хоккею Матвей Мичков прокомментировал поражение от Канады в финале чемпионата мира в США.

«Мы ехали сюда только за золотом, серебро для нас не самый удачный результат. Будем забывать, готовиться дальше. Уверен, всё впереди у нас, мы вернёмся и выиграем золото», — цитирует Мичкова РИА Новости.

Он отметил, что ему не в чем упрекнуть свою команду, так как все игроки бились до последнего. По его словам, нужно просто принять этот результат и идти дальше.

Россияне по ходу игры дважды вели, но в итоге уступили со счётом 3:5 и завоевали серебряные медали.

Мичков стал лучшим бомбардиром турнира с 16 очками (12 голов + четыре результативные передачи) и был признан его самым ценным игроком.

Ранее был опубликован видеообзор матча между сборными России и Канады в финале ЮЧМ-2021.