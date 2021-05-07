Опубликован видеообзор матча между сборными России и Канады в финале ЮЧМ-2021

Опубликован видеообзор финального матча юниорского чемпионата мира по хоккею 2021 года в США между сборными России и Канады.

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Ролик выложен в Twitter-аккаунте Федерации хоккея России. Россияне по ходу игры дважды вели, но в итоге уступили со счётом 3:5 и завоевали серебряные медали. Ранее тренер национальной команды Альберт Лещёв заявил, что ему не стыдно за хоккеистов сборной России после поражения в финале ЮЧМ. Это был хороший матч! Собрали моменты в короткое видео. #U18Worlds#россиявмоемсердце#CANRUSpic.twitter.com/mV6SkWq8XN — Хоккей России (@russiahockey) May 7, 2021