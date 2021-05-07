Опубликован видеообзор матча между сборными России и Канады в финале ЮЧМ-2021

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Опубликован видеообзор финального матча юниорского чемпионата мира по хоккею 2021 года в США между сборными России и Канады.
Опубликован видеообзор матча между сборными России и Канады в финале ЮЧМ-2021
  • © fhr.ru

Ролик выложен в Twitter-аккаунте Федерации хоккея России.

Россияне по ходу игры дважды вели, но в итоге уступили со счётом 3:5 и завоевали серебряные медали.

Ранее тренер национальной команды Альберт Лещёв заявил, что ему не стыдно за хоккеистов сборной России после поражения в финале ЮЧМ.

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