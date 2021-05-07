Лещёв заявил, что ему не стыдно за хоккеистов сборной России после поражения в финале ЮЧМ

Главный тренер юношеской сборной России по хоккею Альберт Лещёв прокомментировал поражение от Канады в финале чемпионата мира 2021 года в США.

«Снимаю перед ребятами шляпу, они проявили русский характер. Мы играли за страну, мне не стыдно за них. Не считаю, что они перехватили инициативу. В какой-то момент мы потеряли концентрацию, это повиляло на счёт», — цитирует Лещёва «Чемпионат».

По его словам, он доволен игрой вратаря команды Сергея Иванова. Также специалист выразил мнение, что форварда Матвея Мичкова ждёт большое будущее.

«У нас не было турниров до этого, все турниры были отменены в этом году. Была сложность, мы отслеживали своих кандидатов. Со всеми, кто поехал, мне было приятно работать, я с ними нашёл общий язык, у нас была одна семья, сегодняшний финал это показал», — сказал Лещёв.

Россияне по ходу игры дважды вели, но в итоге уступили со счётом 3:5 и завоевали серебряные медали.

Ранее сообщалось, что хоккеисты сборной России расплакались после поражения от Канады в финале ЮЧМ.