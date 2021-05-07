Глава ФХР не считает серебро ЮЧМ плохим результатом для сборной России

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал поражение российской сборной от национальной команды Канады в финале чемпионата мира по хоккею среди игроков до 18 лет.

«Не думаю, что серебряные медали — плохой результат, тем более что играли две равные команды. Канадцы были немного свежее, у нас было меньше времени на отдых. Конечно, хотелось золота, но команда билась на протяжении всего турнира, показывала хороший хоккей», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Он отметил, что у российской команды отличная игра в нападении, но при этом защита немного слабее.

«Приятно смотреть на нашу атаку: ребята и в обыгрыш идут, и на ворота. Мне очень понравилось, как они атакуют: идут не в углы, а в обыгрыш, в центр. Красиво играют, что-то новое придумывают. Обычно смотришь матчи КХЛ, где игроки уходят в те углы, куда пускают, нет остроты в атаке»,— добавил глава ФХР.

Россияне по ходу игры дважды вели, но в итоге уступили со счётом 3:5 и завоевали серебряные медали. Национальная команда последний раз выигрывала ЮЧМ в 2007 году.

Ранее Александр Пашков заявил, что не считает достижением серебро сборной России по хоккею на ЮЧМ-2021.