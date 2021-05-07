Матч упущенных возможностей: как сборная России проиграла Канаде в финале ЮЧМ-2021 по хоккею

Сборная России по хоккею уступила команде Канады в финале юниорского чемпионата мира 2021 года. Подопечные Альберта Лещёва дважды вели по ходу встречи и пять раз имели численное преимущество, но уступили со счётом 3:5. Самым результативным игроком матча в составе отечественного коллектива стал Матвей Мичков, отметившийся голом и двумя результативными передачами. Таким образом, сборная России завоевала серебро и вышла на второе место по числу наград на первенствах планеты среди хоккеистов не старше 18 лет.

Финал юниорского чемпионата мира 2021 года обещал стать одним из самых запоминающихся за последнее время. Как минимум по причине его громкой вывески — противостояние сборных России и Канады считается классикой мирового хоккея и регулярно украшает всевозможные турниры как на взрослом, так и на других уровнях. На тех же молодёжных первенствах планеты команды десять раз определяли обладателей золотых медалей, а встреча соперников в Баффало справедливо считается одной из самых ярких в истории.

На юниорских соревнованиях коллективы пересекались значительно реже, и виноват в этом не только жребий, но и североамериканцы. В период с 1999 по 2001 год они не принимали участия в юниорском турнире, а впоследствии далеко не всегда добирались до решающих стадий. В преддверии финала они имели в активе семь наград разных достоинств на чемпионатах мира и занимали всего лишь пятое место по данному показателю. Для сравнения: отечественные хоккеисты 11 раз поднимались на пьедестал — чаще это удавалось лишь представителям Соединённых Штатов.

В результате за 23-летнюю историю проведения первенств сборные России и Канады встречались друг с другом лишь 11 раз. Причём менее половины этих матчей прошли в рамках плей-офф, а в последний раз оппоненты делили лёд в далёком 2014 году. В финале коллективы и вовсе играли лишь однажды, и борьбы тогда не получилось. «Кленовые листья» разгромили соперника с неприлично крупным счётом 8:0, а одним из главных действующих лиц тогда стал будущий форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Джордан Эберле. Нападающий записал на свой счёт дубль и результативную передачу.

Но если в 2008 году российская команда располагала не самым сильным подбором исполнителей, о чём свидетельствует их относительно невысокая результативность, то в 2021 всё обстояло иначе. В преддверии финала именно отечественные хоккеисты возглавляли список лучших бомбардиров, в то время как канадцы довольствовались местами с третьего по пятое. Матвей Мичков и Никита Чибриков имели в активе по 13 очков в шести встречах и возглавляли как гонку снайперов, так и ассистентов. Тем не менее североамериканцам также было чем похвастаться. Они лидировали по числу заброшенных шайб (46), а их голкипер Бенджамин Годро занимал первую строчку по коэффициенту надёжности (92,25%).

Между тем счёт в финале открыли именно подопечные Альберта Лещёва. Россияне в довольно спокойной манере провели дебют матча, а на шестой минуте воспользовались минимальной расслабленностью канадцев. Даниил Лазутин практически без сопротивления вошёл в зону соперника и оставил шайбу Мичкову. Форвард «СКА-1946» «расстрелял» вратаря и оформил 12-й гол на турнире.

Оказавшись в роли догоняющих, канадцы ожидаемо взяли инициативу в свои руки и принялись осаждать ворота противников. Преимущество «кленовых листьев» по числу бросков неустанно росло, а отличные моменты восстановить паритет имели Мэйсон Мактавиш и Бреннан Отман, но Сергей Иванов действовал выше всяких похвал. Выровнять игру подопечным Лещёва помогло удаление всё того же Отмана, но подтвердить статус лучшей команды турнира по проценту реализации большинства не удалось.

Нельзя сказать, что гол канадцев назревал, но обстановка в зоне россиян продолжала накаляться. Во многом этому способствовал лучший бомбардир родоначальников хоккея. В одном из эпизодов Коннор Бедард совершил эффектный разворот и отправился на рандеву с вратарём, но Арсений Коромыслов остановил его ценой нарушения правил. Бедард получил шанс исполнить буллит, но не сумел перехитрить Иванова. Однако уже спустя полторы минуты 15-летний форвард «Реджайна Пэтс» всё же зажёг своё имя на табло и сравнялся с Чибриковым в гонке бомбардиров. Он на скорости вкатился в зону, убрал шайбу под неудобную руку и переправил её в сетку.

Концовка периода же очень напоминала то, что творилось по ходу противостояния сборных России и Финляндии. Менее чем за две минуты до сирены Мичков совместно с Александром Фигуриным помогли отличиться Дмитрию Бучельникову, но уже спустя 51 секунду отечественные хоккеисты остались в неравных составах и пропустили. Иван Мирошниченко отправился на скамейку штрафников за удар клюшкой, а Шейн Райт оформил 13-й гол канадцев в большинстве на первенстве планеты.

Первая половина второго периода сложилась неудачно для россиян. На протяжении четырёх минут подопечные Лещёва играли в большинстве, но хоть и обстучали штанги ворот Годро, отличиться всё же не смогли. А между тем один из своих немногочисленных моментов реализовали канадцы. Всё тот же Отман исполнил сольный проход от центрального круга вбрасывания и с острого угла неотразимо бросил в дальнюю девятку.

В целом второй отрезок россияне провели на довольно высоком уровне и действовали в более атакующей манере, чем в первом. Они чаще находились в зоне оппонента, а также нанесли на два броска в створ больше (12:10). Тем обиднее, что в концовке периода очередной контрвыпад позволил «кленовым листьям» увеличить разницу в счёте. На этот раз своё имя на табло зажёг Логан Стэнковен. Шайба была направлена в ближний для Иванова угол, но вратарь вновь не спас.

Не лучшим образом подопечные Лещёва начали и третий период финального матча. Отечественные хоккеисты вновь не сумели наказать канадцев за недисциплинированность, а затем долгое время не могли создать ничего опасного у ворот Годро. Североамериканский коллектив стал заметно сушить игру и долгое время преуспевал в этом.

Подвело очередное удаление. Мактавиш отправился на скамейку штрафников за задержку противника, а сборная России с пятой попытки сумела отличиться в большинстве. Ожесточённая борьба на пятаке пусть и не привела к голу, зато позволила оставить не у дел пару защитников. Этим всецело воспользовались Мичков и Владимир Грудинин. Защитник сыграл в стенку с лучшим бомбардиром первенства и сократил гандикап.

Казалось, это событие должно заставить занервничать канадцев, а россиян, наоборот, сподвигнуть на финальный штурм. Но в последние десять минут встречи подопечные Лещёва смотрелись довольно беззубо. «Кленовые листья» очень уверенно играли в обороне и не позволили Мичкову и компании создать серьёзных проблем для Годро. В концовке отечественной команде не оставалось ничего иного, кроме как выпустить на лёд шестого полевого игрока и пойти ва-банк, но и эта попытка оказалась неудачной. Потеря шайбы привела к тому, что Райт выкатился на пустые ворота и установил окончательный счёт.

Сборная России уступила национальной команде Канады в финале юниорского чемпионата мира и второй раз подряд завоевала серебряные медали. Это позволило ей обойти Финляндию и выйти на чистое второе место по общему числу наград на первенствах планеты для игроков не старше 18 лет. В свою очередь, родоначальники хоккея прервали неудачную серию и взяли золото впервые с 2013 года.