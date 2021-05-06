Губерниев поделился ожиданиями от финала ЮЧМ-2021 Россия — Канада

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился своими ожиданиями от финального матча юниорского чемпионата мира между национальными командами России и Канады.

«Россия против Канады — это финал мечты! Будь это взрослый хоккей, молодёжный или же юниорский. Это будет грандиозный матч, мы ждём его с нетерпением и надеждой, что Россия может выиграть. У нас хорошая команда, однако и канадцы сильны. В любом случае ребята уже молодцы, что вышли в финал. Команда играет в зрелый хоккей, хорошо атакует и защищается. Строить же прогнозы на финал бессмысленно. Будем просто наслаждаться хоккеем и мастерством наших уже зрелых мальчишек», — цитирует Губерниева Sport24.

7 мая в 04:00 мск юниорская сборная России сыграет финальный матч чемпионата мира со сверстниками из Канады.

Ранее Быков пожелал сборной России получить удовольствие от финала ЮЧМ-2021 с Канадой.