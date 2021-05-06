Плющев: сборная России многовато пропускает на ЮЧМ-2021

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал выход юниорской команды страны в финал чемпионата мира — 2021.

«Всё будет решаться с первой до последней минуты матча — у кого будут сильнее нервы, у кого будут крепче вратари. С любой командой можно играть, если правильно построить тактику. У тренерского штаба было достаточно времени, чтобы просмотреть матчи канадцев. В финале всё уравнивается. Ты мог обыгрывать своих соперников с двузначным счётом, но в финале ты вполне можешь проиграть в одну шайбу», — цитирует Плющева Sport24.

Также известный специалист назвал главную проблему сборной России на турнире.

«Мы многовато пропускаем. Наши форварды свои задачи решают. Забивать пять-шесть шайб в матче — этого достаточно для победы, а вот пропускать столько шайб… Нужно делать выводы. Когда ты выходишь на финал, необходимо про всё забывать: и про свои победы, и про свои неудачи. Побеждает тот, у кого будет спокойнее с нервами в исполнительском мастерстве, в завершающей стадии и кто лучше организует свою оборону», — добавил Плющев.

Финал юниорского чемпионата мира состоится 7 мая в 04:00 мск.

Ранее Губерниев поделился ожиданиями от финала ЮЧМ-2021 Россия — Канада.