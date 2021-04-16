«Мы должны выиграть этот турнир»: что говорили после второго дня командного ЧМ по фигурному катанию

Россиянин Михаил Коляда признался, что командный чемпионат мира стал для него своеобразным подведением итогов сезона. Его соотечественник Евгений Семененко восхитился Японией и атмосферой на турнире. Алексей Ягудин отметил роль тренера Алексея Мишина в успехах одиночников, а Максим Ковтун предположил, что с нынешней программой Коляда может выступить на Олимпиаде в Пекине. Хореограф Илья Авербух назвал закономерной победу танцевальной пары Виктория Синицина — Никита Кацалапов, а Максим Траньков выразил надежду на то, что сборная России не упустит итоговую победу.

«Ожидаемые 12 баллов»

Второй соревновательный день командного чемпионата мира по фигурному катанию вновь оказался удачным для России. Одни из лидеров сезона Виктория Синицина и Никита Кацалапов не оставили соперникам шансов в произвольной программе в рамках турнира танцевальных пар и добавили в копилку сборной заслуженные 12 баллов.

Тренер дуэта Александр Жулин остался доволен подопечными. По его мнению, их выступление соответствовало уровню недавно прошедшего в Стокгольме первенства планеты, где они также стали победителями. При этом специалист предпочёл не комментировать эпизод, во время которого у партнёрши расстегнулось платье.

«Очень хороший прокат. Ничуть не хуже, чем на чемпионате мира в Стокгольме. Проблемы с платьем у Виктории? Я не видел этого момента», — цитирует Жулина Sport24.

Во второй соревновательный день в борьбу вступили и спортивные пары. В короткой программе также обошлось без сюрпризов: первую строчку уверенно заняли новоиспечённые чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, опередившие на 7,68 балла своих ближайших преследователей итальянцев Николь Делла Монику и Маттео Гуаризе.

По словам известного хореографа Ильи Авербуха, успехи как танцевального, так и спортивного дуэтов можно считать закономерными.

«Они только чудом могли упустить первое место, так что всё логично. Думаю, мы должны выиграть этот турнир, всё к этому идёт! Что касается того, что у Вики расстегнулось платье во время проката, то это, конечно, немного отвлекает спортсмена. Но ещё раз подчеркну, что в данной ситуации класс пар был настолько разный, что это никак не могло повлиять на конечный результат. Здесь даже говорить не о чем», — подчеркнул Авербух.

С его мнением был солидарен и двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков. При этом он напомнил, что на турнире отсутствуют главные соперники российских дуэтов.

«В отсутствие основных конкурентов — пары из Китая, танцевальных дуэтов из США и Франции — победы, конечно, ожидаемые. Ожидаемые 12 очков. Изначально перед чемпионатом было понятно, что в этих двух видах мы должны набирать максимальные баллы», — приводит слова Транькова «Чемпионат».

«Это настоящий триумф»

Большей неожиданностью стало выступление российских одиночников, которые сумели улучшить свои позиции после короткой программы и обойти сразу нескольких фаворитов соревнований. Михаил Коляда завоевал бронзовую медаль, пропустив вперёд только Нэйтана Чена и Юдзуру Ханю. За произвольную композицию он получил 178,52 балла, тем самым обновив личный рекорд.

Комментируя выступление, спортсмен отметил, что для него этот турнир имел особое значение, так как проходил в Японии, а на трибунах присутствовали болельщики.

«Данный старт был подведением каких-то итогов года. Цели? Я не люблю говорить о целях, лучше об этом спросить у тренера. Оставлю этот вопрос без комментариев», — цитирует Коляду ТАСС.

Благодаря чистому прокату соотечественник Коляды Евгений Семененко поднялся на две строчки и стал пятым. Дебютант командного чемпионата мира завил, что остался под впечатлением от турнира.

«Впечатления положительные, я доволен, что на таких важных стартах вместе со всей командой, что столько зрителей на трибунах. Хочу искренне пожелать всей нашей команде удачи, чтобы у них всё хорошо сложилось. Будем болеть за них», — сказал Семененко.

Кроме того, фигуриста поразила и страна —хозяйка чемпионата Япония, которую он посетил впервые. Семененко признался, что является поклонником аниме и местной культуры в целом.

«Мне нравятся их сюжеты, в них есть что-то поучительное. Мне нравится вся японская тематика. Из японских слов знаю кonichiwa («привет»), аrigato («спасибо»), ohayo («доброе утро»). Пока это всё», — добавил Семененко.

Оба фигуриста являются подопечными Алексея Мишина, причём Коляда присоединился к его группе лишь в межсезонье. Специалист в шуточной форме отметил, что остался полностью удовлетворён итогами соревнований одиночников.

«Как можно быть недовольным? Что, надо было Ханю и Чена в клочья разорвать и растоптать, чтобы быть довольным? От чего больше всего получил удовлетворение? Если я скажу, от чего получаю удовлетворение, боюсь, вы это выложите в интернет. Можно я воздержусь?» — пошутил Мишин.

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Экспертов также восхитили выступления россиян. Так, Алексей Ягудин напомнил, что Семененко на протяжении всего сезона-2020/21 доказывал, что на данный момент является одним из сильнейших одиночников страны. Об этом говорили его чистые прокаты на юниорском чемпионате России и заслуженная победа в финале Кубка России. Что касается Коляды, то, по словам эксперта, в его успехе большую роль сыграл переход к Мишину.

«Но невозможно бороться за тройку, не имея дополнительных четверных прыжков. Это реалии современного мужского одиночного катания. С двумя четверными можно выигрывать национальные первенства, но чтобы быть в тройке, нужно двигаться дальше. Надо усложнять программы. Возможно, для тройки будет мало и трёх четверных. Даже такому абсолютно одарённому, талантливому спортсмену в плане презентации», — цитирует Ягудина «Спорт-Экспресс».

В то же время, по мнению трёхкратного призёра чемпионатов Европы Максима Ковтуна, с нынешней программой Коляда вполне может выступить на Олимпиаде 2022 года.

«Гениальная постановка, Мише очень идёт этот костюм. Он выглядит уверенно, в катании появилась элитность. У Коляды уже были высоченные и классные прыжки, которые жюри всегда оценивают по максимуму. Такую программу, думаю, можно оставлять и на Олимпийские игры. Что касается общих результатов, то у ребят пока всё складывается очень хорошо. Есть все шансы на победу. Но лёд скользкий, как у нас принято говорить. Но с таким настроем шансов победить намного больше, чем у других», — уверен Ковтун.

В свою очередь, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова посетовала, что в концовке произвольной программы Коляда не обошёлся без помарок.

«Наши мальчики хорошо катались! Да и все хорошо катались. Жаль, что Коляда сдал самый хвостик, когда уже всё было сделано. Это не к тому, что была бы другая оценка… Просто для собственного удовлетворения. Для нашего счастливого глаза. Третье место — это прекрасно. На сегодняшний день это прекрасное место», — отметила Тарасова.

С мнением коллег согласна и олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова.

«Это настоящий триумф. Парни откатались абсолютно замечательно, очень достойно выглядели. Мы этому невероятно рады, поздравляем», — сказала эксперт.

Благодаря пятничным результатам Россия упрочила лидерство в общем зачёте командного чемпионата мира. Теперь она опережает команду США на восемь, а Японию — на 13 баллов. Судьбу главного трофея в последний соревновательный день решат женщины и спортивные пары.

«Я доволен всеми выступлениями: и танцами, и парами, и парнями. Все большие молодцы. Лидируют абсолютно заслуженно. Считаю, что баллы правильно распределены. Адекватные оценки и места. Все проходит без лишних скандалов. У нас очень уверенное лидерство после двух дней. Надеюсь, что и завтра сохраним первенство, поскольку будут выступать девчонки — наше супероружие — и пары, которые тоже абсолютно точно должны принести 12 баллов», — резюмировал Траньков.