«Мы должны выиграть этот турнир»: что говорили после второго дня командного ЧМ по фигурному катанию
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«Ожидаемые 12 баллов»
Второй соревновательный день командного чемпионата мира по фигурному катанию вновь оказался удачным для России. Одни из лидеров сезона Виктория Синицина и Никита Кацалапов не оставили соперникам шансов в произвольной программе в рамках турнира танцевальных пар и добавили в копилку сборной заслуженные 12 баллов.
Тренер дуэта Александр Жулин остался доволен подопечными. По его мнению, их выступление соответствовало уровню недавно прошедшего в Стокгольме первенства планеты, где они также стали победителями. При этом специалист предпочёл не комментировать эпизод, во время которого у партнёрши расстегнулось платье.
«Очень хороший прокат. Ничуть не хуже, чем на чемпионате мира в Стокгольме. Проблемы с платьем у Виктории? Я не видел этого момента», — цитирует Жулина Sport24.
Во второй соревновательный день в борьбу вступили и спортивные пары. В короткой программе также обошлось без сюрпризов: первую строчку уверенно заняли новоиспечённые чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, опередившие на 7,68 балла своих ближайших преследователей итальянцев Николь Делла Монику и Маттео Гуаризе.
По словам известного хореографа Ильи Авербуха, успехи как танцевального, так и спортивного дуэтов можно считать закономерными.
«Они только чудом могли упустить первое место, так что всё логично. Думаю, мы должны выиграть этот турнир, всё к этому идёт! Что касается того, что у Вики расстегнулось платье во время проката, то это, конечно, немного отвлекает спортсмена. Но ещё раз подчеркну, что в данной ситуации класс пар был настолько разный, что это никак не могло повлиять на конечный результат. Здесь даже говорить не о чем», — подчеркнул Авербух.
С его мнением был солидарен и двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков. При этом он напомнил, что на турнире отсутствуют главные соперники российских дуэтов.
«В отсутствие основных конкурентов — пары из Китая, танцевальных дуэтов из США и Франции — победы, конечно, ожидаемые. Ожидаемые 12 очков. Изначально перед чемпионатом было понятно, что в этих двух видах мы должны набирать максимальные баллы», — приводит слова Транькова «Чемпионат».
«Это настоящий триумф»
Большей неожиданностью стало выступление российских одиночников, которые сумели улучшить свои позиции после короткой программы и обойти сразу нескольких фаворитов соревнований. Михаил Коляда завоевал бронзовую медаль, пропустив вперёд только Нэйтана Чена и Юдзуру Ханю. За произвольную композицию он получил 178,52 балла, тем самым обновив личный рекорд.
Комментируя выступление, спортсмен отметил, что для него этот турнир имел особое значение, так как проходил в Японии, а на трибунах присутствовали болельщики.
«Данный старт был подведением каких-то итогов года. Цели? Я не люблю говорить о целях, лучше об этом спросить у тренера. Оставлю этот вопрос без комментариев», — цитирует Коляду ТАСС.
Благодаря чистому прокату соотечественник Коляды Евгений Семененко поднялся на две строчки и стал пятым. Дебютант командного чемпионата мира завил, что остался под впечатлением от турнира.
«Впечатления положительные, я доволен, что на таких важных стартах вместе со всей командой, что столько зрителей на трибунах. Хочу искренне пожелать всей нашей команде удачи, чтобы у них всё хорошо сложилось. Будем болеть за них», — сказал Семененко.
Кроме того, фигуриста поразила и страна —хозяйка чемпионата Япония, которую он посетил впервые. Семененко признался, что является поклонником аниме и местной культуры в целом.
«Мне нравятся их сюжеты, в них есть что-то поучительное. Мне нравится вся японская тематика. Из японских слов знаю кonichiwa («привет»), аrigato («спасибо»), ohayo («доброе утро»). Пока это всё», — добавил Семененко.
Оба фигуриста являются подопечными Алексея Мишина, причём Коляда присоединился к его группе лишь в межсезонье. Специалист в шуточной форме отметил, что остался полностью удовлетворён итогами соревнований одиночников.
«Как можно быть недовольным? Что, надо было Ханю и Чена в клочья разорвать и растоптать, чтобы быть довольным? От чего больше всего получил удовлетворение? Если я скажу, от чего получаю удовлетворение, боюсь, вы это выложите в интернет. Можно я воздержусь?» — пошутил Мишин.
Экспертов также восхитили выступления россиян. Так, Алексей Ягудин напомнил, что Семененко на протяжении всего сезона-2020/21 доказывал, что на данный момент является одним из сильнейших одиночников страны. Об этом говорили его чистые прокаты на юниорском чемпионате России и заслуженная победа в финале Кубка России. Что касается Коляды, то, по словам эксперта, в его успехе большую роль сыграл переход к Мишину.
«Но невозможно бороться за тройку, не имея дополнительных четверных прыжков. Это реалии современного мужского одиночного катания. С двумя четверными можно выигрывать национальные первенства, но чтобы быть в тройке, нужно двигаться дальше. Надо усложнять программы. Возможно, для тройки будет мало и трёх четверных. Даже такому абсолютно одарённому, талантливому спортсмену в плане презентации», — цитирует Ягудина «Спорт-Экспресс».
В то же время, по мнению трёхкратного призёра чемпионатов Европы Максима Ковтуна, с нынешней программой Коляда вполне может выступить на Олимпиаде 2022 года.
«Гениальная постановка, Мише очень идёт этот костюм. Он выглядит уверенно, в катании появилась элитность. У Коляды уже были высоченные и классные прыжки, которые жюри всегда оценивают по максимуму. Такую программу, думаю, можно оставлять и на Олимпийские игры. Что касается общих результатов, то у ребят пока всё складывается очень хорошо. Есть все шансы на победу. Но лёд скользкий, как у нас принято говорить. Но с таким настроем шансов победить намного больше, чем у других», — уверен Ковтун.
В свою очередь, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова посетовала, что в концовке произвольной программы Коляда не обошёлся без помарок.
«Наши мальчики хорошо катались! Да и все хорошо катались. Жаль, что Коляда сдал самый хвостик, когда уже всё было сделано. Это не к тому, что была бы другая оценка… Просто для собственного удовлетворения. Для нашего счастливого глаза. Третье место — это прекрасно. На сегодняшний день это прекрасное место», — отметила Тарасова.
С мнением коллег согласна и олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова.
«Это настоящий триумф. Парни откатались абсолютно замечательно, очень достойно выглядели. Мы этому невероятно рады, поздравляем», — сказала эксперт.
Благодаря пятничным результатам Россия упрочила лидерство в общем зачёте командного чемпионата мира. Теперь она опережает команду США на восемь, а Японию — на 13 баллов. Судьбу главного трофея в последний соревновательный день решат женщины и спортивные пары.
«Я доволен всеми выступлениями: и танцами, и парами, и парнями. Все большие молодцы. Лидируют абсолютно заслуженно. Считаю, что баллы правильно распределены. Адекватные оценки и места. Все проходит без лишних скандалов. У нас очень уверенное лидерство после двух дней. Надеюсь, что и завтра сохраним первенство, поскольку будут выступать девчонки — наше супероружие — и пары, которые тоже абсолютно точно должны принести 12 баллов», — резюмировал Траньков.
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