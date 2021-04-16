Коляда: этот чемпионат мира для меня важен тем, что проходит в Японии и при зрителях

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Российский фигурист Михаил Коляда прокомментировал своё выступление в произвольной программе на командном чемпионате мира, который проходит в японской Осаке.
Коляда: этот чемпионат мира для меня важен тем, что проходит в Японии и при зрителях
  • РИА Новости

«Как я уже говорил, каждое соревнование имеет какое-то значение. Этот чемпионат для меня важен тем, что он проходит в Японии и при зрителях. Он был подведением итогов года. Цели? Я не люблю говорить о них — это лучше спросить у тренера», — цитирует Коляду РИА Новости.

По итогам произвольной программы российский фигурист занял третье место, уступив американцу Нэйтану Чену и японцу Юдзуру Ханю.

Ранее сообщалось, что Чен выиграл произвольную программу на командном ЧМ, Коляда — третий, Семененко — пятый.

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