Коляда: этот чемпионат мира для меня важен тем, что проходит в Японии и при зрителях

Российский фигурист Михаил Коляда прокомментировал своё выступление в произвольной программе на командном чемпионате мира, который проходит в японской Осаке.

«Как я уже говорил, каждое соревнование имеет какое-то значение. Этот чемпионат для меня важен тем, что он проходит в Японии и при зрителях. Он был подведением итогов года. Цели? Я не люблю говорить о них — это лучше спросить у тренера», — цитирует Коляду РИА Новости.

По итогам произвольной программы российский фигурист занял третье место, уступив американцу Нэйтану Чену и японцу Юдзуру Ханю.

Ранее сообщалось, что Чен выиграл произвольную программу на командном ЧМ, Коляда — третий, Семененко — пятый.