Траньков — о победе Синициной и Кацалапова: было понятно, что должны набирать максимум

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал победу российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в произвольном танце на командном чемпионате мира 2021 года в японской Осаке.

«Ожидаемые результаты, если это действующие чемпионы мира. В отсутствие основных соперников ожидаемая победа и 12 баллов. Изначально перед турниром было понятно, что должны набирать максимум», — цитирует Транькова «Чемпионат».

За свой прокат российская пара получила 130,15 балла.

Второй результат у итальянской пары Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (124,75). Третьими стали американцы Кэйтлин Гавайек и Жан-Люк Бэйкер с 186,95 балла (110,16).

Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на командном ЧМ.