Траньков — о победе Синициной и Кацалапова: было понятно, что должны набирать максимум

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал победу российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в произвольном танце на командном чемпионате мира 2021 года в японской Осаке.
Траньков — о победе Синициной и Кацалапова: было понятно, что должны набирать максимум
  • РИА Новости

«Ожидаемые результаты, если это действующие чемпионы мира. В отсутствие основных соперников ожидаемая победа и 12 баллов. Изначально перед турниром было понятно, что должны набирать максимум», — цитирует Транькова «Чемпионат».

За свой прокат российская пара получила 130,15 балла.

Второй результат у итальянской пары Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (124,75). Третьими стали американцы Кэйтлин Гавайек и Жан-Люк Бэйкер с 186,95 балла (110,16).

Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на командном ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить