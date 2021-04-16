Арутюнян — о своём отсутствии на ЧМ в Осаке: Чен отпустил меня в отпуск

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Рафаэль Арутюнян, тренер американского фигуриста Нэйтана Чена, объяснил своё отсутствие на командном чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Осаке.
Арутюнян — о своём отсутствии на ЧМ в Осаке: Чен отпустил меня в отпуск
  • РИА Новости

«Чен очень часто выступал без меня, когда был маленьким, самостоятельно ездил на второстепенные американские отборы. Я уже тогда ему объяснил: если он не сумеет справляться с этой задачей, не научится концентрироваться и самостоятельно принимать решения, ни я, ни кто другой точно ничем не сможет ему помочь, когда дело дойдёт до более серьёзных стартов. Естественно, я бы поехал в Осаку, если бы Нейтан попросил об этом. Но он отпустил меня в отпуск», — сказал Арутюнян RT.

Несмотря на отсутствие своего тренера на турнире, Чен одержал победу в произвольной программе в соревновании мужчин-одиночников.

Ранее сообщалось, что сборная России опережает США на восемь очков после второго дня командного ЧМ по фигурному катанию.

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