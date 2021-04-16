Сборная России опережает США на восемь очков после второго дня командного ЧМ по фигурному катанию

Фигуристы сборной России упрочнили своё лидерство в общем зачёте командного чемпионата мира, который проходит в японской Осаке.

За время второго соревновательного дня российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу у спортивных пар и принесли команде 12 очков. Столько же принёс и танцевальный дуэт Виктория Синицина — Никита Кацалапов.

Россиянин Михаил Коляда стал третьим в короткой программе в одиночном катании у мужчин и принёс команде ещё десять баллов. Он уступил только японцу Юдзуру Ханю и американцу Нейтану Чену. 17-летний российский фигурист Евгений Семененко показал пятый результат, набрав восемь очков для команды.

По итогам двух дней турнира и шести этапов программ сборная России лидирует, имея в активе 91 очко. Отрыв от команды США, у которой 83 балла, увеличился до восьми очков. Замыкает тройку лидеров Япония — 78 баллов.

Ранее Чен выиграл произвольную программу на командном ЧМ, Коляда — 3-й, Семененко — 5-й.