Не для галочки: почему сборная России по фигурному катанию должна выиграть World Team Trophy

Несмотря на то, что World Team Trophy официально не считается командным чемпионатом мира, относиться к нему нужно со всей серьёзностью. Во-первых, это своеобразная генеральная репетиция командного олимпийского турнира. Во-вторых, сборная России прежде никогда не побеждала в этом соревновании, что отчасти влияет на её реноме. Почему полоса неудач в Осаке должна прерваться — в материале RT.

К стартующему в Осаке в четверг командному турниру World Team Trophy можно относиться по-разному. Например, как к комерческому шоу-мероприятию в конце сезона и возможности подзаработать — именно так, собственно, и делает подавляющее большинство иностранных фигуристов. Но можно отнестись и вполне серьёзно, объявив турнир командным чемпионатом мира и репетицией аналогичного на Олимпийских играх в Пекине.

Именно так на протяжении всей истогрии WTT к этим соревнованиям относятся как минимум две страны: Россия, неизменно отправляющая в Японию сильнейших, и страна-хозяйка, что логично: когда турнир только задумывался, его целью было дать Японии возможность получить свой «домашний» крупный старт, а с ним — возможность выгодно преподнести миру свой «товар». Причём показать это не только зрителям, но и потенциальным спонсорам.

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Интересно, что руководители российской федерации фигурного катания (ФФККР) на протяжении всех последних лет (и нынешний сезон не исключение) всячески открещивались от формулировки «командный чемпионат мира» несмотря на то, что именно такое название звучит применительно к турниру WTT наиболее часто. Связано ли это с тем, что Россия много раз считалась фаворитом, но ни разу не сумела добиться победы? Возможно.

Турнир четыре раза выигрывали американцы, дважды — японцы, в то время как Россия сумела подняться на пьедестал всего три раза — в 2015-м, 2017-м и 2019-м годах. Наиболее солидным шанс на победу выглядел перед Играми в Сочи в 2013-м, но там произошёл несчастный случай: из борьбы из-за падения и серьёзной травмы плеча выбыл Константин Меньшов.

Судя по комментариям специалистов, в этом году от российских фигуристов ждут только победы. Парадокс лишь в том, что мы в своих прогнозах традиционно поглядываем в сторону США, тихо радуясь тому, что сборная этой страны, как и некоторых других, прибыла в Осаку в сильно ослабленном состоянии, опасаться же по-настоящему следует японцев.

Здесь в расчёт идет чистая математика. Понятно, что состязаться с Россией в танцах или парном катании представители Страны Восходящего солнца не способны даже теоретически, но и на последние места они вряд ли откатятся. А значит, проиграют не так много очков, чтобы разницу нельзя было отыграть в одиночном катании, где очки будут начислены в восьми сольных выступлениях против четырёх — в дуэтных видах.

Варианты здесь могут быть самыми непредсказуемыми в том плане, что как Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева, так и Михаил Коляда и Евгений Семененко способны как опередить японских визави, так и проиграть им. Причём ни то, ни другое не станет сенсацией.

То, что турнир WTT проходит накануне олимпийского сезона, накладывает на фигуристов дополнительный груз. Вряд ли этим соревнования правомерно считать репетицией: олимпийский командник — это совсем другая история. Но каждый из российских одиночников, за исключением разве что Семененко, имеет дополнительный груз из своих персональных «тараканов».

Для Коляды это кошмар Олимпийских игр в Пхёнчхане. Множество людей до сих пор свято уверены в том, что командное серебро (читай — поражение) целиком и полностью лежит на совести Михаила. И где в таком случае можно реабилитировать себя, если не в Осаке?

Вызов Туктамышевой — в противостоянии с чемпионкой мира Щербаковой. На чемпионате мира в Стокгольме было очевидно, что Анна испытывает серьёзные проблемы с четверным флипом (лутц начал сбоить ещё раньше), а это означает, что базовая сложность программ Туктамышевой, если она не станет облегчать сезонный контент, может оказаться более высоким. Остальное зависит от выступления. Ну а вызов Анны — в тех самых четверных прыжках, которые разладились. Ведь завершая сезон в статусе чемпионки мира, но без ультра-си, можно вообще навсегда вылететь из числа тех, кто на коне.

И вот тут, возможно, кроется ответ на вопрос: «Почему у нас из года в год не складывается с командным форматом?».

Возможно, как раз потому, что командник — это прежде всего стратегия. Умение быстро считать и быстро принимать решения. Не рисковать, где не нужно, и не пытаться никого удивить бросками на амбразуру. Быть не пауками в банке, а командой, которая словно стена, способная укрыть, защитить или просто подставить плечо, на которое можно облокотиться, когда земля уходит из под ног.

Скажете, что я сгущаю краски? Ничуть. Именно этот турнир в Осаке все мы, возможно, будем вспоминать, когда дело дойдёт до олимпийских командных разборок. Поэтому сейчас очень хочется просто не упустить шанс.