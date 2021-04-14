Реабилитация Коляды, реванш Кихиры и проверка для чемпионов: главные интриги командного ЧМ по фигурному катанию

C 15 по 18 апреля в Осаке пройдёт командный чемпионат мира по фигурному катанию — последний международный турнир в нынешнем сезоне. В нём примут участие шесть сильнейших сборных — России, США, Японии, Канады, Италии и Франции. Отечественную команду представят спортсмены, которые успешно выступили на первенстве планеты в Стокгольме. Болельщики будут ждать, что Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева справятся с напором хозяйки соревнований Рики Кихиры, Михаил Коляда покажет безупречные прокаты, а золотые призёры в парном катании и танцах на льду подтвердят свой статус.

Потери из-за коронавируса

Если на личном чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме существенных потерь участников удалось избежать, то на командный турнир пандемия коронавируса повлияла довольно сильно. От приезда в Осаку отказалась вся сборная Китая во главе с серебряными призёрами ЧМ в парном катании Суй Вэньцзин и Хань Цуном. А у одиночника Цзинь Бояна так и не будет возможности реабилитироваться за свой провал в Швеции, где он занял лишь 22-е место.

Представителей Поднебесной заменит сборная Франции, но равнозначной эту замену назвать будет сложно. На форуме месячной давности её представители не пробились в первую восьмёрку ни в одном виде. Положение могли бы спасти танцоры Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, но ради поездки в Осаку они не стали прерывать паузу, на которую ушли в этом сезоне.

Коронавирус также не позволил сборной Канады выставить всех своих сильнейших спортсменов, выступавших в Стокгольме. По возвращении домой им всем пришлось отправиться на двухнедельный карантин, который должен был завершиться лишь на днях.

О серьёзной подготовке к командному турниру в таких условиях речь идти не могла, и в Японию пришлось отправить фигуристов из второго эшелона. Канадцы серьёзно ослабнут в парном катании и танцах на льду, но зато теперь смогут выступить хорошо знакомые Нам Нгуен, Роман Садовский и олимпийская чемпионка командного турнира Габриэль Дейлман.

Потерю понесла и сборная Италии. Маттео Риццо, занявший в Стокгольме 11-е место, объявил, что в Осаку не прилетит, но причину такого решения не сообщил. Его сменщик Габриэле Франджипани вовремя прибыть в Японию не сможет, так что итальянцы выставят в мужском одиночном катании только Даниэля Грассля.

Большие ожидания Коляды

Сборная России выступит в Осаке в своём сильнейшем составе — с действующими чемпионами мира в трёх дисциплинах и серебряной медалисткой Елизаветой Туктамышевой. Но будет у команды и слабое место — это мужское одиночное катание. Ни Михаил Коляда, ни Евгений Семененко в Стокгольме призёрами не стали, заняв соответственно пятое и восьмое места.

От Семененко в целом сюрпризов не ждали. Для него, дебютанта мировых первенств, главным было избежать крупных ошибок и не отстать от Коляды. С этим 17-летний спортсмен полностью справился. Коляда же ехал в Стокгольм претендентом хотя бы на бронзу, но в итоге уступил в споре за неё Юдзуру Ханю больше 17 баллов.

Тогда ученик Алексея Мишина проиграл заодно Нейтану Чену, Сёме Уно и Юме Кагияме. С первыми тремя он встретится в Осаке на одном льду. С учётом того, что именно сборные Японии и США традиционно сильны на командном чемпионате мира, от Коляды остро требуется навязать им борьбу, не забывая при этом о других соперниках — в Стокгольме Джейсон Браун и Кевин Аймоз проиграли россиянину, но не с очень большим отрывом.

У Коляды есть два способа улучшить свой результат, но оба будут достаточно сложными. Во-первых, избежать собственных ошибок, которых на чемпионате мира было немало. Начав с помарки на каскаде в короткой программе, он недобрал баллы на трёх прыжковых элементах в произвольной. В частности, Коляда упал на тройном акселе, чего допускать совсем было нельзя.

Во-вторых, Коляда пока не совершил прорыва в компонентах, на которые делалась ставка. В короткой программе он стал пятым в этом аспекте, а в произвольной — четвёртым. Судей покоряли выступления Ханю и Чена, но Коляда не всегда получал даже девятки за свои прокаты. Фигурист, который больше любит кататься, чем прыгать, ориентируется всё-таки на более высокие оценки. Впрочем, со второй попытки судьи могут отнестись к выступлениям Коляды благосклоннее, особенно если падений больше не будет.

Скрытая угроза Кихиры

На чемпионате мира в Стокгольме российские фигуристки добились небывалого успеха и заняли весь пьедестал почёта. Как бы болельщикам ни хотелось, но в Осаку отправить можно было только двух спортсменок из трёх, и ими стали Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. Александре Трусовой даже бронзовая медаль не помогла остаться в команде.

Из участниц турнира в Осаке ближе всех к россиянкам оказались американка Карен Чен и японка Каори Сакамото. Рика Кихира, которая первоначально считалась одной из главных претенденток на титул, выступила крайне неудачно и стала лишь седьмой. Это был один из самых неприятных сюрпризов первенства планеты — с непростым контентом и авторитетом у судей от 18-летней японки ждали большего.

Теперь это поражение должно дополнительно мотивировать Кихиру взять реванш у российских фигуристок на последнем старте сезона, и недооценивать её ни в коем случае нельзя. Пускай она и заняла седьмое место, но в командном турнире значение имеет не суммарная оценка, а баллы за отдельные прокаты.

Тут будет уместно вспомнить, что в короткой программе Кихира обошла Туктамышеву, причём не за счёт техники, а благодаря более высоким компонентам. А если бы японка избежала двух недокрутов, то вполне могла бы догнать и Щербакову, чья базовая стоимость программы на четыре балла ниже.

Примерно такими же могли бы быть и итоги произвольной программы, но там японская спортсменка сама наделала слишком много непростительных ошибок. Судьи при этом дали понять, что очень ценят её старания — по некоторым компонентам она стала второй, а в сумме уступила только Щербаковой и Туктамышевой. Насколько высокой могла бы быть эта оценка, если бы не падение и ещё несколько сорванных прыжков, остаётся только гадать.

В пользу того, что Кихира всё-таки имеет шансы превзойти россиянок, говорят ещё два фактора. Во-первых, преимущество домашнего льда — и симпатии судей, и внимание организаторов ей могут быть обеспечены. Во-вторых, российские фигуристки могут столкнуться с серьёзной усталостью под конец сезона. Командный чемпионат мира станет для Щербаковой третьим турниром в 2021 году, а для Туктамышевой — четвёртым. Прежде они ещё не имели таких соревновательных нагрузок. Вдобавок между выступлениями в Стокгольме и Осаке обе спортсменки гастролировали с шоу «Чемпионы на льду» — Кихире же так сильно напрягаться всю зиму и весну не приходилось.

Разные цели пар и дуэтов

Кроме Щербаковой, ещё два российских дуэта выступят в новом для себя статусе чемпионов мира. Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов должны стать основными фаворитами в своих дисциплинах, тем более что никто больше из призёров Стокгольма в парном катании и танцах на льду в Осаку не прилетит.

В случае с Мишиной и Галлямовым будет интересно посмотреть, как молодые спортсмены пройдут проверку медными трубами. Путь от не проходящей в сборную пары до чемпионов мира они проделали слишком стремительно, причём даже для судей. Если проанализировать их оценки за артистизм, то тяжело поверить в то, что ученики Тамары Москвиной признаны лучшей парой планеты — в короткой программе их компоненты бывали даже хуже, чем у второго китайского дуэта. Золото им обеспечили техническая сложность и безупречное катание, а с ними у многих фигуристов, не готовившихся к столь затянутому сезону, могут возникнуть проблемы.

Если Мишина и Галлямов одержали победу в самой настоящей конкурентной борьбе, то Синициной и Кацалапову ещё долго будут напоминать, что чемпионами Европы они стали из-за ошибки Пападакис и Сизерона, а чемпионами мира — из-за их отсутствия. Ответить на это можно только сухими цифрами, которые, к счастью для учеников Александра Жулина, неуклонно растут.

В Стокгольме они установили личный рекорд с оценкой 221,17 балла и показали пятый результат в истории танцев. Командный турнир даёт Синициной и Кацалапову прекрасный шанс утвердиться в статусе лучшего дуэта планеты, что очень полезно перед новым олимпийским сезоном.