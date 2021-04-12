В ФФККР прокомментировали прибытие сборной России на командный ЧМ в Японию

Короткая ссылка
В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) прокомментировали прибытие сборной страны на командный чемпионат мира в Японии.
В ФФККР прокомментировали прибытие сборной России на командный ЧМ в Японию
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«До Осаки добрались благополучно и с комфортном. В аэропорту было безлюдно. Немного странное зрелище: никого из пассажиров. Довольно много времени ушло на то, чтобы заполнить все необходимые формы по здоровью в связи с прибытием в Японию», — сообщается в материале на официальном сайте ФФККР.

Командный чемпионат мира пройдёт с 15 по 18 апреля.

Ранее сообщалось, что Туктамышева будет капитаном сборной России на командном ЧМ в Японии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить