В ФФККР прокомментировали прибытие сборной России на командный ЧМ в Японию
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- РИА Новости
«До Осаки добрались благополучно и с комфортном. В аэропорту было безлюдно. Немного странное зрелище: никого из пассажиров. Довольно много времени ушло на то, чтобы заполнить все необходимые формы по здоровью в связи с прибытием в Японию», — сообщается в материале на официальном сайте ФФККР.
Командный чемпионат мира пройдёт с 15 по 18 апреля.
Ранее сообщалось, что Туктамышева будет капитаном сборной России на командном ЧМ в Японии.