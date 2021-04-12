В ФФККР прокомментировали прибытие сборной России на командный ЧМ в Японию

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) прокомментировали прибытие сборной страны на командный чемпионат мира в Японии.

«До Осаки добрались благополучно и с комфортном. В аэропорту было безлюдно. Немного странное зрелище: никого из пассажиров. Довольно много времени ушло на то, чтобы заполнить все необходимые формы по здоровью в связи с прибытием в Японию», — сообщается в материале на официальном сайте ФФККР.

Командный чемпионат мира пройдёт с 15 по 18 апреля.

Ранее сообщалось, что Туктамышева будет капитаном сборной России на командном ЧМ в Японии.