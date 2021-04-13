Российские фигуристы сдали отрицательные тесты на коронавирус перед командным ЧМ

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Фигуристы сборной России сдали отрицательные тесты на коронавирусную инфекцию перед стартом командного чемпионата мира 2021 года в Японии.
Российские фигуристы сдали отрицательные тесты на коронавирус перед командным ЧМ
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Российские фигуристы прошли необходимые медицинские тесты, результаты у всех отрицательные, и после недолгого карантина спортсменам разрешено было начать тренироваться», — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Командный чемпионат мира пройдёт с 15 по 18 апреля.

Ранее сообщалось, что Туктамышева будет капитаном сборной России на командном ЧМ в Японии.

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