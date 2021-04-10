Винер-Усманова высказалась о конфликтах в фигурном катании

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова высказала мнение о скандалах в фигурном катании.

«Конечно, слежу за успехами наших фигуристов. Я очень счастлива, что Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова на чемпионате мира заняли три первых места. Видите, переход Алёны Косторной от одного тренера к другому ничего хорошего не дал. Это очень поучительно, был скандал. А потом маленькая Щербакова выиграла», — приводит слова Усмановой РИА Новости.

Он отметила, что не знает, почему в фигурном катании в последнее время происходит так много скандалов.

«Может, там какую-то роль играют деньги — всё-таки они собирают огромные дворцы спорта, большое количество зрителей. С другой стороны — может, появились конкурентоспособные тренеры, которые действительно готовят спортсменов и обладают всеми нужными качествами. Думаю, да, таких скандалов я у себя не допущу. Потому что я делаю всё сама с божьей помощью. Лучше делать всё самой, чем кому-то поручать. Я в этом отношении очень требовательный человек, в первую очередь сама к себе», — добавила специалист.

Ранее сообщалось, что Трусова отреагировала на обвинение в применении блокаторов гормонов в адрес российских фигуристок.