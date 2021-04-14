Слуцкая считает россиян безоговорочными фаворитами командного ЧМ по фигурному катанию

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая поделилась ожиданиями от выступления сборной России на командном чемпионате мира в японской Осаке.

«В отсутствие конкуренции мы вообще безоговорочные лидеры сейчас. Нет ни одной страны, которая могла бы представить хотя бы три дисциплины из четырёх на высоком уровне. Да, в парах есть китайцы, но у китайцев нет девочек, достойных бороться за высшие ступени пьедестала. В мальчиках есть американец, но больше нет никого, поэтому мы безоговорочные фавориты. При хорошем стечении обстоятельств мы выиграем этот чемпионат», — приводит слова Слуцкой «Спорт-Экспресс».

Командный чемпионат мира пройдёт в Осаке 15—18 апреля. В составе сборной России выступят Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы сдали отрицательные тесты на коронавирус перед командным ЧМ.