Слуцкая считает россиян безоговорочными фаворитами командного ЧМ по фигурному катанию

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая поделилась ожиданиями от выступления сборной России на командном чемпионате мира в японской Осаке.
Слуцкая считает россиян безоговорочными фаворитами командного ЧМ по фигурному катанию
  • © РИА Новости / Александр Натрускин

«В отсутствие конкуренции мы вообще безоговорочные лидеры сейчас. Нет ни одной страны, которая могла бы представить хотя бы три дисциплины из четырёх на высоком уровне. Да, в парах есть китайцы, но у китайцев нет девочек, достойных бороться за высшие ступени пьедестала. В мальчиках есть американец, но больше нет никого, поэтому мы безоговорочные фавориты. При хорошем стечении обстоятельств мы выиграем этот чемпионат», — приводит слова Слуцкой «Спорт-Экспресс».

Командный чемпионат мира пройдёт в Осаке 15—18 апреля. В составе сборной России выступят Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы сдали отрицательные тесты на коронавирус перед командным ЧМ.

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