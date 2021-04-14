Тарасова ожидает от командного ЧМ прекрасных и красивых прокатов от российских фигуристов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от командного чемпионата мира.

«От командного турнира в Японии ждём прекрасных прокатов, красивых номеров и эмоций. Но легко не будет, надо стараться. Подобные турниры всегда тяжело даются, потому что это последний чемпионат в очень сложном году. Любим, а самое главное — верим в наших ребят!» — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Командный чемпионат мира пройдёт в японской Осаке с 15 по 18 апреля.

Ранее Тарасова поздравила олимпийскую чемпионку 2006 года в танцах на льду Татьяну Навку с днём рождения.