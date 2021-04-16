Синицина и Кацалапов прокомментировали победу в произвольном танце на командном ЧМ

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов поделились впечатлениями от победы в произвольном танце на командном чемпионате мира 2021 года в японской Осаке.

«Впечатления максимально положительные, мы рады тому, как прокатали произвольную программу, рады, что принесли сборной России ещё 12 очков, и рады тому, как закончился сезон. После чемпионата мира в Стокгольме прошло мало времени, мы не успели потерять физическую форму, старались её поддерживать, сохранить», — цитирует Синицину ТАСС.

Кацалапов отметил, что они с Синициной поддерживали друг друга.

«Все наши близкие нам очень помогали и давали нам силы. Мы с Викторией никогда не сдаёмся, наш спортивный путь очень интересный, и мы счастливы, что в этом году получили такой бесценный опыт», — добавил он.

За свой прокат российская пара получила 130,15 балла.

Второй результат у итальянской пары Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (124,75). Третьими стали американцы Кэйтлин Гавайек и Жан-Люк Бэйкер с 186,95 балла (110,16).

Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на командном ЧМ.