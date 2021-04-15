Победа в танцах, рекорд Щербаковой и успех Туктамышевой: как российские фигуристы захватили лидерство в командном ЧМ

В японской Осаке стартовал командный чемпионат мира по фигурному катанию. Сборная России захватила лидерство по итогам первого дня соревнований. Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец, а Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева заняли два первых места в соревновании женщин, при этом Щербакова побила мировой рекорд в короткой программе по компонентам. Михаил Коляда и Евгений Семененко избежали серьёзных ошибок, но не попали в тройку лидеров среди мужчин.

Танцы на льду

Командный чемпионат мира стартовал с соревнований танцоров на льду, в которых сборная России смело могла рассчитывать на максимально возможное количество очков. Для Виктории Синициной и Никиты Кацалапова это был первый турнир в качестве победителей первенства планеты, и свой статус они могли подтверждать в довольно спокойной обстановке — другие призёры соревнований в Стокгольме к ним не присоединились.

Единственной парой, которая теоретически могли обойти россиян, были итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Опытный дуэт выступил в ритм-танце без малейших сбоев и заработал 82,93 балла — почти на два больше, чем на чемпионате мира, где фигуристы стали шестыми. Отметить в их результате стоило базовую оценку за технику, которая превышала полученную в Стокгольме Викторией и Никитой.

Выступление российских танцоров судьи оценивали очень строго и оставили их без самых высоких уровней сложности на трёх элементах из пяти. Но общее впечатление от ставших классикой «Поющих под дождём» всё-таки было положительным. Синицина и Кацалапов даже получили две десятки за компоненты и в сумме набрали 86,66 балла. Это был их худший результат в ритм-танце с финала Гран-при 2019 года, но достаточный для того, чтобы сборная России возглавила командный зачёт.

Женщины

Подтверждать лидерство нужно было сразу же в короткой программе среди женщин. Командный турнир устроен так, что преимущество в борьбе за золото дают именно одиночники, а не пары и дуэты, поэтому на Анне Щербаковой и Елизавете Туктамышевой лежала особая ответственность — им надо было так же, как в Стокгольме, выступить лучше японок и американок.

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К моменту выхода россиянок на лёд высшей оценкой владела Каори Сакамото. Она показала свой лучший прокат в жизни и установила личный рекорд — 77,78 балла. Для спортсменки, которая выступает без элементов ультра-си, это был прекрасный результат, побить который россиянки могли только с помощью идеальных прокатов.

Именно этим Туктамышева и ответила. Она начала короткую программу с чистого тройного акселя, за которым последовали не менее качественные каскад лутц — тулуп и флип. Из хореографических элементов только одно вращение осталось без высшего уровня. Туктамышева набрала 80,35 балла и едва не побила личный рекорд, установленный два года назад на предыдущем командном чемпионате мира. Россиянка второй раз за карьеру оказалась в почётном клубе одиночниц, преодолевших 80-очковый рубеж.

Ещё больше поразила судей Щербакова. Хотя у технической бригады возникли вопросы к ребру конька чемпионки мира на тройном флипе, но остальные члены жюри остались в полном восторге от выступления россиянки. Достаточно сказать, что за компоненты Щербакова получила 37,56 балла — она побила высшее достижение Алины Загитовой для коротких программ, установленное на чемпионате мира 2019 года. В сумме фигуристка получила 81,07 балла и побила свой недавний личный рекорд на международных соревнованиях.

Два года назад Рика Кихира могла бы спокойно превзойти результаты обеих россиянок, да и в Стокгольме она уже обходила Туктамышеву. Но у себя дома японка выступила крайне неудачно. Она упала на тройном акселе и допустила недокрут на каскадном тулупе. Компонентами она немного превзошла вице-чемпионку мира, но баллов за технику Кихира потеряла слишком много. Она даже уступила своей соотечественнице и стала четвёртой с оценкой 69,74 балла. Первое и второе место Щербаковой и Туктамышевой позволили российской сборной упрочить лидерство с максимально возможным результатом.

Мужчины

Следом работать на команду должны были мужчины. Россияне из-за низких рейтингов оказалась в первой разминочной группе, а Евгению Семененко и вовсе пришлось открывать короткую программу. Ученик Алексея Мишина начал выступление под «Город, которого нет» с отличного каскада с четверным тулупом и четверного сальхова.

Ошибок на вращении, как на чемпионате мира, не было, но и совсем без помарок Семененко не обошёлся. Он едва избежал падения на тройном акселе и не получил за него больших бонусов. Тем не менее оценили россиянина лучше, чем в Стокгольме, — 88,86 балла стали для 17-летнего петербуржца личным рекордом и вполне достойным результатом на общем фоне.

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Михаил Коляда заставил немного понервничать. Его повело на приземлении с тройного акселя, но спортсмен эффектно вышел из положения, исполнив нечто похожее на танцевальный твизл. Коляде также пришлось побороться за тройной лутц, и только начальный каскад с четверным тулупом не вызвал никаких нареканий. Россиянин чуть-чуть уступил своему результату на чемпионате мира и набрал 93,42 балла. Этого хватило для того, чтобы оставаться первым ещё некоторое время, но француз Кевин Аймоз и американец Джейсон Браун ещё до выступлений хозяев льда оттеснили Коляду на третье место.

В командном зачёте позиции россиян моментально ослабли. Причём настолько, что у японцев возник шанс уже по итогам первого дня захватить лидерство. Но их планам помешал провал Сёмы Уно. Он не исполнил чисто ни одного прыжка, а с четверного тулупа и вовсе упал. Хуже всего было то, что эти неудачи заставили японца сникнуть ещё до конца проката, и он его откровенно докатывал. В итоге Уно оказался на две строчки ниже, чем Семененко, так что первый день чемпионата мира остался за россиянами.

Завершались мужские соревнования супердуэлью Юдзуру Ханю и Нейтана Чена. Двукратный олимпийский чемпион покорил и родную публику, и судей, но допустил обидный срыв на тройном акселе. У японца был реальный шанс побить собственный мировой рекорд в короткой программе, однако пришлось довольствоваться оценкой 107,12 балла. Этим «подарком» Ханю тут же воспользовался Чен. Американец упростил свою короткую программу после победы на чемпионате мира, но за счёт её безупречного исполнения набрал 109,65 балла и вывел свою сборную на второе место. Россияне опережают фигуристов из США на два балла, а японцев — на семь.