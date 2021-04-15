Коляда успешно исполнил четверной тулуп в короткой программе на командном ЧМ
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За технику Коляда получил 49,77 балла, за компоненты — 43,65 балла. Фигурист исполнил четверной тулуп в каскаде с тройным. Его итоговый результат — 93,42 балла.
Таким образом, Коляда захватил лидерство в короткой программе, опередив Романа Садовского, Евгения Семененко и Адама Сяо Хим Фа.
Ранее сообщалось, что Россия оторвалась на восемь баллов от Японии в общем зачёте командного ЧМ по фигурному катанию.