Коляда успешно исполнил четверной тулуп в короткой программе на командном ЧМ

Российский фигурист Михаил Коляда закончил выступление в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в Японии.

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За технику Коляда получил 49,77 балла, за компоненты — 43,65 балла. Фигурист исполнил четверной тулуп в каскаде с тройным. Его итоговый результат — 93,42 балла. Таким образом, Коляда захватил лидерство в короткой программе, опередив Романа Садовского, Евгения Семененко и Адама Сяо Хим Фа. Ранее сообщалось, что Россия оторвалась на восемь баллов от Японии в общем зачёте командного ЧМ по фигурному катанию.