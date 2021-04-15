Россия оторвалась на восемь баллов от Японии в общем зачёте командного ЧМ по фигурному катанию

По итогам первого соревновательного дня на командном чемпионате мира по фигурному катанию лидерство захватила сборная России.

Победа Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритм-танце принесла в копилку сборной России 12 баллов. Столько же — первое место Анны Щербаковой по итогам проката коротких программ в одиночном женском катании. Занявшая второе место Елизавета Туктамышева принесла в копилку национальной команды 11 баллов.

Сборная России набрала 35 баллов и возглавляет командный зачёт чемпионата мира. На второй позиции идёт команда Японии — 27 баллов. У сборной США — 25 баллов и третья позиция.

Ранее сообщалось, что Щербакова показала лучший результат в короткой программе на командном ЧМ.