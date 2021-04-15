Семененко признался, что его вдохновили выступления Туктамышевой и Щербаковой
- © РИА Новости / Александр Вильф
«Впечатления положительные. Я давно не выступал перед таким количеством зрителей. Мне очень понравилась атмосфера, понравилось выступать перед японской публикой. Всем большое спасибо за поддержку», — цитирует Семененко «Р-Спорт».
Фигурист признался, что его вдохновили выступления Туктамышевой и Щербаковой.
«Пока шёл на разминку, краем глаза увидел, что наши девочки хорошо откатали. Естественно, это дало мотивацию выступить хорошо. Девчонки все молодцы», — сказал он.
За технику Семененко получил 51,11 балла, за компоненты — 37,75 балла. Его итоговый результат — 88,86 балла.
Таким образом, фигурист побил личный рекорд в короткой программе. Его прежний рекорд составлял 86,86 балла.
Ранее сообщалось, что Щербакова показала лучший результат в короткой программе на командном ЧМ.