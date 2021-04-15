Щербакова оценила победу в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась мнением о своём выступлении в короткой программе на командном чемпионате мира 2021 года в Японии.

«Я довольна тем, как прошла короткая программа, всё в целом получилось. Решила отнестись спокойнее, без лишних придирок к себе. Обычно после проката уже думаешь о следующем старте, но сегодня мне хотелось получать удовольствие», — цитирует Щербакову ТАСС.

Фигуристка отмечает, что для неё самое главное — хорошо показать свою произвольную программу, чтобы в целом быть довольной прокатом.

«Хочется принести максимум своей команде, это необычные соревнования, где ты отвечаешь не только за себя», — сказала она.

Также Щербакова отметила, что ей было очень приятно почувствовать тёплую атмосферу, поддержку зрителей Японии, которые любят фигурное катание.

За свой прокат Анна Щербакова получила 81,07 балла. Второе место заняла российская фигурстка Елизавета Туктамышева (80,35). Третье — Каори Сакамамото из Японии.

Ранее Туктамышева прокомментировала второе место в короткой программе на командном ЧМ.