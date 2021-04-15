Туктамышева прокомментировала второе место в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась мнением о своём выступлении в короткой программе на командном чемпионате мира 2021 года в Японии.

«Я насладилась сегодняшним выступлением. Наконец-то у меня получилось с самого начала получить удовольствие. Думаю, это было видно по тому, как я катаюсь. Я была раскрепощена», — цитирует Туктамышеву «Р-Спорт».

Фигуристка отметила, что японская публика всегда хорошо поддерживает, и поэтому она решила, что в Японии нужно показать всё.

«Буду настраиваться на произвольную, чтобы показать классное, уверенное катание. Хочу так же уверенно выйти, откатать чисто. Показать не только чистые прыжки, но и чтобы программа была яркой и запоминающейся», — сказала она.

Елизавета Туктамышева во время проката сумела исполнить чисто все элементы программы. За технику российская фигуристка получила 45,43 балла, за компоненты — 34,92 балла. Её итоговый результат — 80,35 балла.

Ранее сообщалось, что Щербакова показала лучший результат в короткой программе на командном ЧМ.