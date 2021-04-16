Мишин заявил, что доволен прокатами Коляды и Семененко на командном ЧМ
- РИА Новости
«Ясно, что прокатами Семененко и Коляды я доволен, здесь и спрашивать нечего! Как можно быть недовольным? Нужно было, что, Ханю и Чена в клочья разорвать и растоптать, чтобы довольным быть?» — цитирует Мишина Sport24.
По итогам своих прокатов Коляда занял третье место, а Семененко — пятое. Лучший результат показал американец Нэйтан Чен, вторым стал Юдзуру Ханю из Японии.
Ранее Туктамышева заявила, что гордится своей командой на ЧМ.