Мишин заявил, что доволен прокатами Коляды и Семененко на командном ЧМ

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Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин, работающий с Михаилом Колядой и Евгением Семененко, прокомментировал выступления своих подопечных в произвольной программе на командном чемпионате мира, который проходит в японской Осаке.
Мишин заявил, что доволен прокатами Коляды и Семененко на командном ЧМ
  • РИА Новости

«Ясно, что прокатами Семененко и Коляды я доволен, здесь и спрашивать нечего! Как можно быть недовольным? Нужно было, что, Ханю и Чена в клочья разорвать и растоптать, чтобы довольным быть?» — цитирует Мишина Sport24.

По итогам своих прокатов Коляда занял третье место, а Семененко — пятое. Лучший результат показал американец Нэйтан Чен, вторым стал Юдзуру Ханю из Японии.

Ранее Туктамышева заявила, что гордится своей командой на ЧМ.

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